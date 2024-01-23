Хоккейная "Лада" уступила команде "Сочи"

В понедельник, 22 января, тольяттинский ХК "Лада" играл с ХК "Сочи". По итогам матча, прошедшего на ЛДС "Лада-Арена" хозяева поля уступили гостям со счетом 3:4 4 Б (1:1; 0:1; 2:1; 0:0; 0:1).

Тольяттинцы сразу включились в игру, стремясь как можно быстрее открыть счет, однако первыми это сделали гости — на 4-й минуте Амир Гараев перехватил шайбу в чужой зоне и бросил четко между щитков вратаря, 0:1.

Буквально сразу же "Лада" едва не ликвидировала отставание, но Андрей Алтыбармакян не сумел пробить Михаила Бердина после выхода "1 на 1". И все же подопечные Олега Браташа добились успеха, пусть это и произошло чуть позднее. На 12-й минуте Дмитрий Кугрышев через ближний пятак отдал пас на Троя Джозефса и канадский форвард "автозаводцев", удачно подставив клюшку, перевел снаряд в сетку — 1:1. До завершения периода цифры не табло не поменялись, несмотря на частые попытки тольяттинской команды вырваться в лидеры.

На старте второй двадцатиминутки хоккеисты "Лады" снова оказались в роли догоняющих — Глеб Корягин результативно сыграл под владениями Владислава Подъяпольского, подстроившись под прострел Артура Тянулина, и отправил шайбу в ворота. 1:2. От такого неожиданного развития событий тольяттинцы пришли в себя только к середине встречи, когда заработали два большинства подряд и даже успели несколько секунд провести в формате "5 на 3". В ходе реализации лишнего ближе всех к голу был Остап Сафин, но его бросок с кистей пришелся в перекладину. А уже незадолго до перерыва свое численное преимущество не использовали и "леопарды" — в тот момент на скамейке штрафников у волжан находился Владислав Семин.

В третьем игровом отрезке "автозаводцы" продолжили активничать в атаке, однако у них откровенно не ладились дела на завершающей стадии. "Сочи" же, действуя исключительно от обороны, пытались поймать хозяев площадки на ошибке, и на 47-й минуте это им удалось — Михал Криштоф завладел шайбой в зоне тольяттинского коллектива и с убойной позиции расстрелял ворота Подъяпольского. 1:3. "Лада" вскоре нанесла ответный удар, ответив своим голом. Иван Романов накрутил нескольких соперников около ближнего борта и потом выдал отличную передачу на Владислава Червоненко, который мощнейшим щелчком в касание и поразил цель — 2:3. Этот эпизод явно взбодрил волжан, при поддержке родных трибун они смогли взвинтить темп и на 53-й минуте сравняли счет. Трой Джозефс оформил дубль, мастерски сыграв на подставлении после дальнего наброса Георгия Солянникова. 3:3. Затем хоккеисты "Лады" на кураже попробовали выйти вперед и забрать матч в основное время, но "леопарды" выстояли, поэтому выяснять отношения командам пришлось в дополнительной пятиминутке.

В овертайме тольяттинцам выпал шанс добиться победы, так как защитник "леопардов" Глеб Корягин схлопотал удаление, однако оно не было реализовано. В остальном "Лада" и "Сочи" играли без риска, а посему серия буллитов выглядела вполне справедливым исходом. В этом компоненте лучше оказались гости, трижды огорчив Владислава Подъяпольского при точных бросках Андрея Алтыбармакяна и Троя Джозефса. Итоговый результат установил Даниил Сероух — 3:4.

Теперь у "автозаводцев" будет небольшая пауза в чемпионате и свой следующий матч они проведут 26 января на домашнем льду. Соперником станет "Барыс" из Астаны.