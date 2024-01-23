Количество реструктурированных кредитов физлиц сократилось на 36% в 2023 году

87% заявок на реструктуризацию поступает через СберБанк Онлайн.

Россияне повысили финансовую дисциплину и стали реже обращаться за реструктуризацией кредитов. В итоге количество реструктурированных розничных займов в банке сократилось на 36% по итогам 2023 года по сравнению с 2022 годом. При этом средний чек реструктуризаций в 2023 году незначительно вырос (+3%) и составил 435 тыс. рублей (в 2022 году — 421 тыс. рублей).

Чаще всего россияне обращались за реструктуризацией потребительских кредитов — в 2023 году их доля в общем количестве реструктуризаций составила 85%. На втором месте — кредитные карты с долей 8%. На третьем — ипотека с долей 7%.

"В 2023 году мы реструктурировали 138 тыс. кредитов на 60 млрд рублей — это без учёта госпрограммы кредитных каникул для военнослужащих. По сравнению с 2022 годом это на 36% меньше по количеству реструктурированных кредитов и на 34% меньше по их сумме. Основная часть операций происходит в СберБанк Онлайн: 87% заявок на программы реструктуризации поступает оттуда, почти 76% — там же подписываются. И 30% онлайн-реструктуризаций мы проводим за 7 минут", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Кроме того, Сбер первым на рынке стал комплексно урегулировать задолженность. Такая программа помогает людям с действующими кредитами в разных банках, которые попали в сложную финансовую ситуацию (потеря работы, сокращение зарплаты, болезнь). Человек может получить поддержку по всем видам займов (ипотека, потребительский кредит, автокредит, кредитная карта) без ограничений по сумме и регионам выдачи. Так, количество сделок с комплексным урегулированием превысило 6 тыс., а их общая сумма достигла 2,9 млрд рублей.