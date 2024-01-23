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Страхование Финансы

174 кофейни собрали 1 млн руб. для бездомных животных

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россияне приобрели более 40 тыс. специальных стаканчиков кофе, поддержав инициативу цифровой страховой "Пульс" (входит в группу "Росгосстрах"), некоммерческого фонда помощи бездомным животным "РЭЙ" и других фондов, а также кофеен 10 крупнейших городов страны. Акция продлилась с 1 декабря 2023 г. по 8 января 2024 года.

По правилам акции 10% с каждой покупки кофе в стаканчиках со специальным дизайном — стаканы были оформлены иллюстрациями дружелюбных собак и кошек в духе героев анимационного фильма "Тайная жизнь домашних животных" — будут направлены в пользу фондов. Средства — чуть более 1 млн руб. — пойдут на покупку корма, утепление вольеров, лекарства и лечение для собак и кошек в приютах.

Название акции "Раф-Раф" созвучно и с напитком (в акции участвовали раф-кофе и капучино среднего и большого объема), и с языком четверолапых.

Проект получил всероссийскую поддержку: к акции присоединились 21 кофейный бренд и 174 заведения, а также 9 благотворительных фондов от Москвы до Новосибирска.

 

Помимо всероссийского фонда "РЭЙ" в акции принимали участие региональные некоммерческие организации: приют "СвободаЦентр" (Санкт-Петербург), фонд "Сострадание НН" (Нижний Новгород), Mia Life (Екатеринбург), "Хотим домой" (Казань), "Варежка" (Новосибирск), "Символ надежды" (Самара), "Подарите нам жизнь" (Краснодар), общество помощи животным "Потеряшки" (Уфа) и фонд "Дорога добра" (Ростов-на-Дону).

В Самаре партнером проекта стала кофейня МВ Cafe в Самаре. 

 

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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