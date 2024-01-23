174 кофейни собрали 1 млн руб. для бездомных животных

Россияне приобрели более 40 тыс. специальных стаканчиков кофе, поддержав инициативу цифровой страховой "Пульс" (входит в группу "Росгосстрах"), некоммерческого фонда помощи бездомным животным "РЭЙ" и других фондов, а также кофеен 10 крупнейших городов страны. Акция продлилась с 1 декабря 2023 г. по 8 января 2024 года.

По правилам акции 10% с каждой покупки кофе в стаканчиках со специальным дизайном — стаканы были оформлены иллюстрациями дружелюбных собак и кошек в духе героев анимационного фильма "Тайная жизнь домашних животных" — будут направлены в пользу фондов. Средства — чуть более 1 млн руб. — пойдут на покупку корма, утепление вольеров, лекарства и лечение для собак и кошек в приютах.

Название акции "Раф-Раф" созвучно и с напитком (в акции участвовали раф-кофе и капучино среднего и большого объема), и с языком четверолапых.

Проект получил всероссийскую поддержку: к акции присоединились 21 кофейный бренд и 174 заведения, а также 9 благотворительных фондов от Москвы до Новосибирска.

Помимо всероссийского фонда "РЭЙ" в акции принимали участие региональные некоммерческие организации: приют "СвободаЦентр" (Санкт-Петербург), фонд "Сострадание НН" (Нижний Новгород), Mia Life (Екатеринбург), "Хотим домой" (Казань), "Варежка" (Новосибирск), "Символ надежды" (Самара), "Подарите нам жизнь" (Краснодар), общество помощи животным "Потеряшки" (Уфа) и фонд "Дорога добра" (Ростов-на-Дону).

В Самаре партнером проекта стала кофейня МВ Cafe в Самаре.