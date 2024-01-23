Утром на Московском шоссе в Самаре опрокинулась легковушка

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Утром 23 января в Самаре в ДТП попал 33-летний водитель легкового автомобиля. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.