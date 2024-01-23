"Росгосстрах": за два года количество обращений по каско от владельцев китайских авто выросло в 4 раза

По мере расширения доли автомобилей китайского производства в российском автопарке растет и количество обращений от их владельцев, страхующих свои машины по каско. В "Росгосстрахе" количество заявлений о страховом случае с китайскими автомобилями в четвертом квартале 2023 года выросло в 4 раза по сравнению с первым кварталом 2022 года.

Больше всего обращений за два года старейший страховщик России зафиксировал от владельцев автомобилей Chery, на втором месте — автомобилисты на Haval, на третьем — Geely. То есть, в тройку вполне ожидаемо попали самые популярные у россиян и присутствующие на дорогах страны в большом количестве марки авто из КНР. В ТОП-5 по количеству страховых случаев также оказались владельцы OMODA и Changan — притом, что продажи первой из этих марок начались только в конце 2022 года, а происшествия с ней "Росгосстрах" начал фиксировать только в 2023-м. Замыкают шестерку автомобили Exeed, а количество страховых случаев с машинами других китайских марок уже на порядок меньше.

"За последние два года мы отмечаем не только существенное увеличение количества происшествий с застрахованными в нашей компании китайскими машинами, но и рост средней выплаты по этой категории автомобилей. В четвертом квартале прошлого года она была на 73% больше, чем в начале 2022-го, — говорит директор Департамента выплат "Росгосстраха" Александр Казимов. — Из лидеров самый существенный рост этого показателя по урегулированным убыткам с автомобилями Changan — почти в 2,2 раза, по Haval — в 2,1 раза, по Chery — 1,8 раза. Но при этом средний объем страхового возмещения по каско для китайских автомобилей сегодня остается на 28% ниже средней выплаты по застрахованным в "Росгосстрахе" иномаркам других стран-производителей".