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ДТП Происшествия

Легковушка и фура столкнулись в районе ГЭС в Жигулевске

ЖИГУЛЕВСК. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 22 января, в Жигулевске произошло ДТП с участием легковушки и фуры. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 14:40 45-летний Lada Granta на 970 км трассы М-5, в районе ГЭС, не учел дорожные, метеоусловия, не справился с управлением и наехал на снежный вал. После этого легковушка врезалась в фуру Mercedes-Benz под управлением 47-летнего мужчины.

В аварии пострадал пассажир легковушки, его госпитализировали.

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