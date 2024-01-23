Российские предприниматели получат премию Сбера "Любимый малый бизнес"

Всех участников ждут бонусы от банка и компаний-партнеров Сбера, а победители получат бесплатное обслуживание расчетного счета в банке на пять лет и беспроцентный эквайринг в течение одного года.

Сбер приглашает предпринимателей принять участие в собственной премии "Любимый малый бизнес". Регистрация участников стартовала 22 января и продлится до 25 февраля 2024 года. Подать заявку могут предприниматели малого бизнеса, которые до 1 июня 2023 года заключили договор с банком, действующий на дату проведения церемонии награждения.

Премия вручается в семи номинациях: "Ресторанный бизнес", "Гостиничное дело", "Сфера красоты", "Розничная торговля", "Инновационный бизнес", "Производство" и "Молодой предприниматель". Весной в Москве состоится торжественная церемония награждения победителей. Они получат бесплатное обслуживание расчетного счета в банке на пять лет, беспроцентный торговый эквайринг на 12 месяцев и другие выгодные предложения от Сбера и компаний-партнеров.

"Всех лауреатов ожидают выгодные предложения для эффективного ведения бизнеса: бесплатное расчетно-кассовое обслуживание на пять лет, бесплатный торговый эквайринг на год, 12 месяцев бесплатного доступа к подписке ″Премиум″ на ″Деловой среде″ и многое-многое другое. Победителей мы пригласим в Москву на награждение. При этом в нашей премии не будет проигравших — все участники получат приятные бонусы. Я приглашаю представителей малого и микробизнеса России, которые работают в сферах общественного питания, гостиничного дела, красоты, ретейла, инноваций и производства, а также молодых предпринимателей принять участие в нашей премии и заявить о себе на всю страну", — отметил директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка Алексей Шашкин.

Все участники, подавшие заявки, также получат призы: аккредитив за 1 рубль, 30 дней бесплатного доступа к подписке "Премиум" от "Деловой среды", годовую 15-процентную скидку на сервис "Моя бухгалтерия Аутсорсинг" от СберРешений, скидку до 150 тыс. рублей на продукты и услуги от Сбер Бизнес Софт, 50-процентную скидку на первый месяц обслуживания для новых клиентов "Звук Бизнес", дисконт 1,5 тыс. рублей при покупке любого смарт-терминала "Эвотор" и 40-процентную скидку на покупку тарифа "Подписка Расширенная" Работы.ру.

Подать заявку на премию можно по ссылке.