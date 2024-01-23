Автомобилистка на Lada Granta погибла на трассе Самара — Бугуруслан

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Во вторник, 23 января, в Кинель-Черкасском районе Самарской области в ДТП погибла автомобилистка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области