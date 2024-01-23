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Банковские клиенты наращивают объем трансграничных переводов в дружественные страны

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2023 году розничные переводы в дружественные страны существенно выросли в объемах. Это следует из официальных данных кредитных учреждений. Так, по данным пресс-службы ВТБ, розничные клиенты банка совершили 348 тысяч переводов в валютах дружественных стран в прошлом году, что в 4 раза превосходит аналогичный показатель 2022 года. Объем таких операций составил около 40 млрд рублей. Наибольшую долю в количественном выражении занимают переводы в Таджикистан, по объему — в Казахстан.

41% всех совершенных клиентами ВТБ трансграничных операций приходится на переводы в Таджикистан. Среди лидеров также Беларусь, Узбекистан и Кыргызстан. По объему наиболее востребованы переводы в Казахстан (27% от объема всех транзакций). Далее идут Беларусь и Китай.

В 2023 году основным способом трансграничных операций среди клиентов банка стали переводы по номеру телефона, их количество выросло с 2% в январе до 78% в декабре. Альтернативные способы транзакций вытеснили лидировавшие ранее переводы по реквизитам, их доля к декабрю 2023 года снизилась с 73% до 5% от общего количества операций. Переводы по реквизитам клиенты совершают преимущественно для оплаты крупных покупок или услуг за рубежом, средний чек одной операции превышает 600 тысяч рублей, тогда как переводы по номеру телефона наиболее популярны для регулярных нужд, например, переводы родственникам, таким способом клиенты банка переводят в среднем 11 тысяч рублей за один раз.

"Объемы переводов в дружественные страны кратно растут уже два года подряд. В декабре достигнуто рекордное количество трансграничных переводов в день — 4,5 тысячи. Это связано как с расширением географии услуги, над которой ВТБ усиленно работает, так и с повышением качества и скорости проведения таких транзакций. За последний год в новых экономических условиях мы стали флагманом развития трансграничных переводов и продолжим наращивать объемы. В 2023 году сменился лидер по количеству трансграничных переводов — им стал Таджикистан, который вытеснил Беларусь, при этом Казахстан занимает первые места по объему транзакций уже второй год подряд", — отметил Алексей Хранилов, начальник управления "Переводы" департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

Сегодня розничным клиентам банка доступны переводы средств в Азербайджан, Армению, Беларусь, Вьетнам, Иран, Казахстан, Китай, Гонконг, Кыргызстан, Молдову, Монголию, Сербию, Таджикистан, Турцию, Узбекистан, Южную Осетию, Абхазию.

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