Новикомбанк предлагает максимальную доходность по вкладам в юанях

Китайская валюта упрочняет позиции на российском финансовом рынке. По данным финансовой платформы Банки.ру, самую высокую ставку по юаневым вкладам предлагает Новикомбанк — 5% годовых.

В последнее время российские банки активно повышали ставки по юаневым вкладам. Согласно данным финансовой платформы Банки.ру, открытие депозита "Premium Капитал" в валюте Поднебесной в Новикомбанке сроком на три года принесет доходность в 5% годовых. И это максимальная ставка по вкладам в юанях, зафиксированная среди депозитных предложений в китайской валюте. При этом на других сроках размещения ставки банка также высокодоходные — до 4,7% на вкладах линейки "Капитал" и до 4,0% на линейке вкладов "Рост" (с возможностью пополнения).

Новикомбанк добавил в свою линейку продуктов вклады в юанях в октябре 2022 года, таким образом предложив новые инвестиционные возможности для своих розничных клиентов. На протяжении 2023 года Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации "Ростех", улучшал и расширил условия по этому инструменту сбережений.

"Клиенты с целью сохранения средств и получения дополнительного дохода также имеют возможность открыть депозиты в китайской валюте, воспользовавшись этим оптимальным инструментом для вложения свободных денег. Вклад в валюте КНР — интересный вариант инвестирования для диверсификации своего портфеля сбережений в альтернативной иностранной валюте дружественной страны. Что касается наших депозитов в юанях, то сегодня предложения Новикомбанка среди лучших на рынке в своей нише", — подчеркнул директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков.