Михаил Шейфер: "Женщины в два раза чаще страдают депрессией"

О симптомах, с которыми надо идти к психиатру, об особенностях современной диагностики ментальных расстройств, о причинах распространения самоповреждающего поведения среди подростков и многом другом в интервью с Михаилом Соломоновичем Шейфером, главным внештатным специалистом регионального минздрава по психиатрии, главврачом Самарской областной клинической психиатрической больницы.
— Нет здоровых, есть недообследованные. Существует такая расхожая фраза. Но есть ли в этой шутке правда, если говорить о психиатрии?
— Я бы не стал эту фразу воспринимать всерьез. К счастью, большинство людей абсолютно здоровы, доля лиц с наследственно обусловленными заболеваниями, такими, как шизофрения, составляет один-два процента. Это данные мировой статистики.
Мы не можем и не должны обследовать всех подряд. По аналогии с презумпцией невиновности, должна существовать и презумпция психического здоровья. Если не доказано психическое нездоровье, значит, человек психически здоров.
— Хорошая презумпция, мне нравится… И все же, в Самарской области много больных с психическими расстройствами?
— Статистика оперирует зарегистрированными случаями. И их во всем мире становится больше. ВОЗ считает, что имеется общая тенденция к росту депрессивных расстройств, а также мы видим рост невротических расстройств.
У нас на учете состоит 67,5 тысяч человек. Однако многие люди страдают определенными нарушениями, и при этом никогда не обращаются к врачу. А нарушения бывают достаточно неприятными. Расстройство сна, тревожное расстройство, депрессия, навязчивые действия, особенно у детей. Страх закрытых пространств, страх открытых пространств, аэрофобия.
В самолете мы можем увидеть человека, который находится в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, поскольку он купирует свой страх полета алкоголем. Но он к психиатру не идет, он же летает не так часто, а других жалоб у него нет.
Вместе с тем, люди стали чаще обращаться за консультацией, психиатров стали меньше бояться.
— Методики, которые используются при постановке диагноза, как-то меняются, развиваются?
— Разумеется. В зависимости от достижений науки и практики меняются диагностические критерии, классификации. Только на моем веку такие изменения происходят уже в третий раз. Болезни остаются, но изменяется их оценка и диагностические подходы. Улучшилось качество диагностики.
Некоторые психические расстройства возникают вследствие поражения инфекционного характера, вследствие перенесенного ковида. Раньше невозможно было выделить вирус. А сейчас возможно, поэтому диагностика становится более точной. Появилась МРТ, и мы можем увидеть вызванные болезнью нарушения строения мозга.
Увеличилось количество больных с болезнью Альцгеймера — опять-таки, за счет улучшения качества диагностики. Перестали говорить — мол, это все от старости. Это расстройство, к сожалению, нельзя вылечить, но можно приостановить процесс. И выработаны методы взаимодействия с этой категорией больных, методы ухода за ними и способы удержать их от ухудшения течения болезни. Есть латинское выражение Bene dignoscitur, bene curatur, то есть — "Хорошо диагностируется, хорошо лечится".
— Какие симптомы могут указывать на то, что человеку пора к психиатру?
— Нет универсальных симптомов. Они специфичны для каждой группы заболеваний. Что касается шизофрении — это, как правило, специфические зрительные или слуховые галлюцинации, бредовые расстройства. Что касается депрессии, здесь больше аффективных расстройств, которые обусловлены эмоциональными нарушениями.
У болезни Альцгеймера другие симптомы, в частности, ослабление памяти, которое происходит на протяжении нескольких лет. В ряде случаев нарушение произношения отдельных слов, забывание отдельных слов, трудности в ориентировке, которые могут возникать достаточно неожиданно.
Но вот вопрос — могут ли быть галлюцинации, например, у здорового человека? Да, могут быть. При приеме определенных веществ, галлюциногенов, возникнут галлюцинации. При высокой температуре дети могут галлюцинировать. Страшно? Для заботливых родителей — очень страшно. Однако, это транзиторное, временное состояние.
Поэтому, несмотря на то, что симптомы весьма разнообразны, мы стараемся при диагностике опираться не на один симптом, а на их совокупность.
— Кто имеет право "сдать" человека на лечение?
— Никто не имеет такого права, кроме суда. И суд не "сдает", а помещает человека на тот или иной вид лечения.
— Да, вопрос, видимо, нужно было по-другому сформулировать…
— Нет, вопрос правильный, на него никогда не будет лишним ответить. Кроме того, что необходимо решение суда, должны быть показания к госпитализации. Может быть, конкретному пациенту не требуется стационарное лечение, а нужно амбулаторное. Дома, как правило, лучше…
— Возьмем более лайтовый вариант. Живет человек, у него есть некое психическое расстройство. То, что с этим человеком что-то не так, видят и родственники, и друзья, и соседи. Убедить его обратиться к врачу они не могут, а сам человек проблему не осознает. Что делать в такой ситуации?
— В этой ситуации нужно обратиться в диспансерное отделение, наше амбулаторное звено. И написать заявление о недобровольном освидетельствовании, есть такая форма. И в этом заявлении нужно отразить те признаки, которые свидетельствуют о психическом расстройстве. В этом случае врач психиатр может прийти домой и провести освидетельствование с согласия человека.
— А если согласия не будет?
— Если не будет согласия, освидетельствование может не состояться. Но если будут изложены убедительные признаки расстройства и будут основания при таком безуспешном осмотре все-таки обратиться в суд, то тогда уже врач-психиатр может обратиться в суд за санкцией на недобровольное освидетельствование.
— Какие есть факторы риска возникновения или, скажем так, дебюта психических расстройств?
— Я всегда говорю, что очень важна генетическая составляющая. Родителей не выбирают. Но при этом, если родители не имеют психических расстройств, риск возникновения нарушений у их детей достаточно невелик.
Второе, на мой взгляд, важное обстоятельство — человеку нужно получить хорошее образование, воспитываться в хорошей психологической атмосфере.
И третье — надо быть социально востребованным. Тогда риск психических расстройств тоже будет минимальным.
Все эти факторы создают некую зону комфорта, способствуют физическому и психическому здоровью.
— Можно ли сказать, что определенные виды психических расстройств связаны с определенным полом, возрастом, другими важными факторами?
— Конечно. Отмечено, что аффективные расстройства в большей степени присущи женщинам. Они в два раза чаще мужчин страдают депрессией. Такая вот особенность биологическая. Мы очень разные.
И протекание психических расстройств тоже разное. У женщин любое психическое расстройство так или иначе протекает с аффективными нарушениями, это доказано статистически. Даже та же болезнь Альцгеймера у женщин в ряде случаев дебютирует депрессией.
— А подростки? У вас даже специальный кабинет для них есть…
— Да, специализированное отделение на базе дневного стационара для подростков, склонных к самоповреждениям. Подростки, к сожалению, в ряде случаев, особенно в неполных, неблагополучных семьях, оказываются жертвами дисгармоничных семейных отношений. Они не могут адаптироваться в современном большом информационном поле, буквально в вале информации. Для них не создано гармоничной среды. Они уязвимы.
У моего поколения была пионерия, был комсомол, то есть, был подростковый социум, в который вовлекались все. Сейчас очень много индивидуализма. С одной стороны, это хорошо, это дает возможность проявления личных качеств. С другой стороны, это в какой-то степени ограничивает социальные взаимодействия. А подросток все-таки должен расти и воспитываться, на мой взгляд, в социально благоприятной среде.
И вот, когда у него неполная семья, в школе нет, скажем так, единения, каждый сам за себя, а вокруг современное напряженное общество, могут возникнуть риски протестных реакций. И в трети случаев этот протест направлен на себя. Мы, к сожалению, стали встречаться с явлением, которое носит в значительной степени распространенный характер, которого не было раньше — это риск нанесения самоповреждений. В каждом случае приходится разбираться отдельно.
— Чем лечит современный психиатр?
— Современный психиатр лечит и словом и, конечно, медикаментами. Препараты, которые мы используем, стандартные, разрешены к употреблению в и России, и во всем мире.
— Если человеку врач-психиатр назначил медикаменты, человек начал их принимать, и результат хороший, означает ли это, что он должен будет принимать эти лекарства всю жизнь?
— Есть категории расстройств, которые требуют приема препаратов пожизненно. Например, определенные формы шизофрении. И нельзя ни в коем случае от лекарств отказываться, потому что отказ может привести к ухудшению состояния. Есть препараты, которые принимают циклами, к примеру, нужно принимать их не менее шести месяцев.
Препараты транквилизирующего действия принимают при тревоге не более двух недель. И так далее. У каждого препарата своя инструкция.
— Психическое расстройство можно вылечить?
— Я задам встречный вопрос — можно вылечить гипертонию? Можно, если хорошо подобрать препараты. И давление будет в пределах нормы. С психическими заболеваниями также. Есть болезни, которые возникают и потом никогда не возвращаются. Например, алкогольный делирий, или белая горячка. Три-четыре-пять дней, если это не тяжелая форма, и человек выздоравливает. Может ли эта болезнь возникнуть вновь? Конечно, может, если человек будет пить. Может ли болезнь возникнуть, если человек будет соблюдать режим трезвости? Никогда.
— В каких случаях больному с психическим расстройством необходима госпитализация?
— Таких случаев немного, их всего три. Это опасность для себя и окружающих, беспомощность, и ситуация, когда неоказание помощи может ухудшить психическое состояние человека. Это все основания для недобровольной госпитализации. Они регламентированы Законом РФ "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании". Других оснований нет.
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас