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Сбер выпустил платежные стикеры для детей

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В мобильном приложении cОнлайн теперь можно заказать не только детскую СберКарту, но и детский стикер. С его помощью юные клиенты банка в возрасте от 6 до 13 лет смогут оплачивать покупки в терминалах с бесконтактной оплатой и снимать наличные в банкоматах.

Персонажем новой продуктовой линейки стал полюбившийся всем СберКот, уже хорошо известной юным пользователям банка и их родителям. С ним будет выпущено 2000 стикеров на базе детской СберКарты. Поскольку стикер клеится на смартфон, он не потеряется, всегда будет под рукой у ребенка, ведь многие дети не носят кошелек и им некуда положить карту.

Кроме удобства использования стикер обладает всеми преимуществами детской СберКарты: бесплатное обслуживание и оповещения о тратах и зачислениях, кешбэк бонусами СберСпасибо за покупки, безопасность.

Контролировать свои расходы ребенок может в специальном детском приложении СберKids, а родители в своем мобильном приложении СберБанк Онлайн видят баланс, историю операций, могут настраивать лимиты по расходам и пополнять счет. Получить заказанный стикер можно в любом офисе банка.

Гид потребителя

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