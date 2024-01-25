Спор "Роскосмоса" и РКЦ "Прогресс" на 4,7 млрд руб. закончился миром

Длившийся несколько лет спор ГК "Роскосмос" и АО "РКЦ "Прогресс" из-за неисправности космического аппарата "Ресурс-П" № 2, который вместо пяти лет проработал менее трех, завершился мировым соглашением. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел (КАД ВАС). Однако дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, поэтому никаких подробностей об условиях указанного соглашения нет.

Напомним, в декабре 2020 года ГК "Роскосмос" подала в Арбитражный суд Москвы иск на сумму 4,7 млрд руб. к самарскому РКЦ "Прогресс". Суть исковых требований сводилась к возмещению убытков за поставленный корпорации в рамках исполнения госконтрактов космический аппарат "Ресурс-П" № 2.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте РКЦ "Прогресс", космический комплекс "Ресурс-П" предназначен для наблюдения поверхности Земли и передачи полученных данных по радиоканалу на наземный комплекс планирования, приема, обработки и распространения информации.

Согласно материалам КАД ВАС, 26 декабря был осуществлен запуск ракеты-носителя "Союз-2-1б" с космическим аппаратом "Ресурс-П" № 2. 1 июня 2015 г. в связи с завершением летных испытаний космический аппарат был принят в эксплуатацию приказом Федерального космического агентства. А 22 декабря 2017 г. на "Ресурсе-П" № 2 была зафиксирована неисправность — отсутствие сигнала с борта при выполнении режима воспроизведения целевой информации. В связи с этим спустя три дня эксплуатация космического аппарата была приостановлена, а сам он был передан на исследование генеральному конструктору.

Восстановить его работоспособность не удалось, и он был исключен из орбитальной группировки. При этом согласно госконтракту, срок активного существования космического аппарата должен был составить не менее пяти лет, а он не прослужил и трех.

В свое оправдание РКЦ привел расчеты, показывающие, что дефектный аппарат три года работал эффективно и выдал количество информации, практически перекрывающее плановые пятилетние значения. Также указывалось, что причиной неисправности стал отказ комплектующего изделия, изготовленного субподрядчиком.

Суд принял доводы РКЦ "Прогресс" во внимание, и в сентябре 2021 г. отказал в удовлетворении иска "Роскосмоса". Это решение устояло в апелляционной инстанции, однако кассационный суд его отменил и отправил дело на новое рассмотрение.

В итоге 13 февраля 2023 г. суд частично удовлетворил требования госкорпорации и обязал РКЦ "Прогресс" выплатить "Роскосмосу" 2,77 млрд руб. в счет возмещения убытков. Обе стороны пытались обжаловать это решение в апелляции и кассации, но оно устояло.

В ноябре 2023 г. им было отказано в передаче жалоб Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ, а в конце декабря прошлого года в КАД ВАС появилась информация о заключении сторонами мирового соглашения.