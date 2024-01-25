В Самаре водитель ВАЗа столкнулся с остановившимся авто, госпитализированы два человека

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 24 января, на Московском шоссе у дома 2"Б" в 11:40 24-летний мужчина на Lada Priora допустил наезд на остановившийся из-за поломки автомобиль Lada Granta.

Фото: ГУ МВД по Самарской области