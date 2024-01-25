Новикомбанк выдал кредит Нижегородской области

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и Министерство финансов Нижегородской области подписали 3 кредитных соглашения на общую сумму 3 млрд рублей. Средства будут направлены на решение текущих задач и развитие региона.

Три кредитные возобновляемые линии по 1 млрд рублей были открыты на срок 30 дней под процент в размере ключевой ставки Банка России плюс 0,5% годовых. Кредитные средства были предоставлены Министерству финансов региона по итогам аукциона, в котором принял участие Нижегородский филиал Новикомбанка.

Полученные средства буду направлены на реализацию приоритетных задач по развитию региона.

"Новикомбанк оказывает большой вклад в развитие российских регионов и фокусируется на поддержке ключевых отраслей экономики, крупных промышленных предприятий, среднего и малого предпринимательства. Уверены, что меры поддержки послужат для решения основной цели, поставленной перед Правительством региона — укрепление импортонезависимости его экономики", — заявила управляющий филиалом банка в Нижнем Новгороде Марина Моисеева.

В 2023 году Новикомбанк заключил соглашения о сотрудничестве с Правительством Нижегородской области и с Центром импорта и импортозамещения региона. На обслуживании банка находятся более 300 предприятий Нижнего Новгорода. Помимо этого, банк предоставляет банковские гарантии заемщикам Фонда развития промышленности и венчурных инвестиций области. Финансирование региональным предприятиям промышленности предоставляется по сниженным ставкам, в том числе за счет использования государственных мер поддержки.