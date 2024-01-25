"Партийный десант" оценил работу одной из самых больших школ Самарской области и России

В международный день образования депутаты фракции "Единая Россия" областной думы вместе с членами общественной комиссии по образованию, представителями комитета регионального парламента по образованию и науке, активистами партпроекта "Новая школа" в Самарской области проверили реализацию инициатив народной программы партии на примере образовательного центра "Южный город" в селе Лопатино.
Сегодня это одна из самых больших школ в РФ и наиболее яркий пример грамотного и эффективного освоения бюджетных средств, выделенных на строительство. На площадке современного учреждения образования депутаты и общественники оценили эффективность реализации областной программы по строительству, ремонту и модернизации школ.
"6,5 тысяч учеников — школа в Лопатино может претендовать на звание не только самой большой, но и самой современной. Шесть лет назад цифры были скромнее — всего тысяча воспитанников. По мере того, как центр прирастал новыми корпусами, росло и число детей. Этот корпус, где мы сейчас находимся, ввели в эксплуатацию пять месяцев назад, и сегодня здесь есть все, о чем может мечтать современный ученик и педагог", — рассказал директор учреждения Владимир Кильдюшкин.
Образовательный центр "Южный города — это три школы, 9 детских садов и Центр дополнительного образования. В школе есть все — от удобных классов и просторных холлов, до современной библиотеки и актового зала. Для начальной школы и среднего и старшего звена — свои спортивные залы, мастерские, где можно изучить азы рабочих профессий, мини- кухня — здесь девочки на практике учатся быть настоящими хозяйками — и пищеблок настоящий, большой, где на современном оборудовании повара готовят самые вкусные завтраки, обеды и полдники.
"Каждый бюджетный рубль здесь грамотно и продуманно вложен в дело и эффективно работает, — отметила Светлана Ильина, председатель комитета Самарской губернской думы по образованию и науке, координатор партийного проекта "Новая школа" в Самарской области. — Мы видим, как за последние несколько лет в губернии, реально, на деле, качественно меняется материально-техническая база образовательных учреждений региона, какие колоссальные бюджетные средства направляют на строительство и капитальный ремонт школ. На таких выездах мы осуществляем депутатский контроль, смотрим своими глазами, что получилось в итоге".
В 2023 году в рамках государственной программ областной и федеральной, рассчитанных на несколько лет, бюджеты 37 муниципальных образований получили свыше 921 млн рублей на ремонт, модернизацию школ, детских садов и учреждений дополнительного образования, подчеркнула Светлана Ильина. В регионе начали работать 3 школы на 3550 мест: одна в Тольятти, открылся школьный корпус в Южном городе, школа в селе Тимофеевка Ставропольского района. Отремонтировано 133 зданий школ, дошкольных учреждений и дополнительного образования, из них по программе капремонта школ в рамках реализации проекта "Новая школа" апртии "Единая Россия" — 5 школ в Новокуйбышевске, Чапаевске, в селе Приволжье, в поселке Суходол и в селе Челно-Вершины. В 2024 году за счет средств программы планируется выполнить работы по капитальному ремонту и модернизации еще в 59 учебных заведениях.
Также в области уже началось строительство 6 школ общей вместимостью более 5,5 тысяч мест, которые планируют ввести в строй уже в этом году.
Напомним, что программа капремонта школ, которую "Единая Россия" реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована Президентом на Съезде "Единой России" в 2021 году. В ней участвует более 7 тысяч школ. Все этапы работ — от проекта до приемки — контролируют родительские штабы, которые "Единая Россия" и Минпросвещения сформировали в регионах.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.