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РСХБ: российские аграрии отдают предпочтение отечественной сельхозтехнике

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты аграрного маркетплейса Своё Фермерство Россельхозбанка провели анализ спроса на сельскохозяйственную технику, которой интересуются российские фермеры во время подготовки к полевым работам.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Для российских аграриев зима — это традиционное время подготовки к новому полевому сезону. Сельхозтоваропроизводители подсчитывают объем весенней посевной кампании и будущего урожая, а также намечают объем работ в самые жаркие месяцы уборочной страды. Подготовительные работы к горячему сезону затрагивают и обновление парка сельскохозяйственной техники: ремонт имеющегося оборудования или приобретение новых машин.

На территории России встречается около 6 основных типов почв, поэтому технологии их обработки разнятся, что объясняет зависимость спроса в категории почвообрабатывающей техники маркетплейса Своё Фермерство от региона к региону. Так, аграрии в южных частях страны приобретают машины для поверхностной обработки почвы (дискаторы, культиваторы) в 3-4 раз чаще, чем в других регионах. В центральных регионах, Поволжье и Сибирском федеральном округе фермеры чаще ищут плуги, тяжелые и предпосевные культиваторы.

В зимний период растет спрос на зерноуборочные комбайны и технику для обработки почвы. С начала декабря 2023 года около 45% просмотров товаров в категории сельскохозяйственная техника на маркетплейсе Своё Фермерство приходится на зерноуборочные комбайны. Более 70% всех просматриваемых товаров в этой категории произведены отечественными производителями Ростсельмаш и Гомсельмаш. Лидерами спроса среди техники Ростсельмаш являются комбайны серии TORUM — на них приходится треть всех просматриваемых комбайнов данного производителя. На втором и третьем месте по популярности находятся серии ACROS (28% спроса) и серии NOVA (20% спроса). Среди комбайнов Гомсельмаш наибольший интерес пользователи маркетплейса проявляют к машинам серии GS12 (25% спроса), GS2124 (18% спроса) и GH8000 (16% спроса).

Второй по популярности категорией является техника для почвообработки. С начала зимы около 25% всех просмотров состоялись именно в этой категории. При этом чаще всего пользователи проявляют интерес к культиваторам: на них приходится 32% спроса; на втором месте дискаторы — до 27% спроса. Лидерами спроса среди них являются товары таких производителей как БДТ-Агро и Ярославич.

В зимний сезон, как и в любой другой, хорошим спросом пользуются запчасти. В базе товаров маркетплейса Своё Фермерство представлено более 1 миллиона запасных частей и комплектующих для сельскохозяйственной техники. В 2023 году спрос на запчасти увеличился в 2 раза по сравнению с 2022 годом. Это связано прежде всего со значительным расширением ассортимента маркетплейса, а также с ростом популярности ресурса среди аграриев.

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