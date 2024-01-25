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ВТБ в Самарской области рекордно нарастил число розничных клиентов за 2023 год

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В прошлом году ВТБ в Самарской области увеличил число активных розничных клиентов на рекордные 90 тыс. человек. ВТБ в качестве своего ежедневного финансового партнера сегодня выбирают свыше 500 тыс. клиентов — жителей Самарской губернии. В рамках новой стратегии к концу 2026 года ВТБ намерен кратно увеличить свою активную клиентскую базу.

В целом по России прирост активной клиентской базы ВТБ превысил 2,3 млн человек. В общей сложности 19,3 млн клиентов — четверть экономически активности населения страны — являются сегодня активными пользователями сервисов и услуг банка. В рамках новой стратегии к концу 2026 года ВТБ намерен увеличить активную клиентскую базу до 35 млн человек.

"В прошлом году темпы привлечения розничных клиентов стали для команды ВТБ рекордными и впервые в истории позволили опередить по этому показателю даже крупнейшего игрока на рынке. Наша задача — сохранить доверие миллионов клиентов как к банку первого выбора, с которым они ежедневно решают свои финансовые задачи. Для этого мы будем улучшать свои цифровые сервисы, развивать сеть обслуживания и курьерскую доставку, а также внедрять передовые для рынка продукты в сегменте кредитования и привлечения. Еще одна цель ВТБ на этот год — объединение с клиентами "Открытия", часть из которых уже перешла на обслуживание в ВТБ. Стратегически за три года мы намерены нарастить число активных клиентов до 35 млн человек, и уже прошлый год стал для этой задачи хорошей стартовой точкой", — комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

"Прирост активной клиентской базы является ключевым фактором успеха банка в современной конкурентной среде, который позволяет улучшить финансовые показатели, увеличить прибыль, нарастить долю рынка. Ключевыми факторами роста для розничного бизнеса ВТБ стали обновление расчетных и сберегательных продуктов, развитие цифровых технологий и их применение на новых площадках, привлечение зарплатных клиентов, а также фокус на работе с социальными категориями и пенсионерами. Свою роль сыграло и участие банка в реализации регионального проекта "Карта жителя Самарской области" — в конце прошлого года мы вручили 200-тысячную карту жителю Тольятти", — комментирует единый бизнес-лидер банков ВТБ и "Открытие" в Самарской области — вице-президент Максим Папков.

Гид потребителя

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