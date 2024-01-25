Билайн дом: интегрированное решение для эффективного управления недвижимостью

В условиях активного роста Proptech, билайн выходит на этот рынок с своевременным решением, отвечающим высокому спросу на цифровизацию в сфере управления недвижимостью. Платформа билайн дом позволяет реализовать централизованное управление коммунальными услугами, платежами, сбором показаний счетчиков и обеспечение безопасности жилья.
Подключившись к билайн дому, девелоперы получают доступ к платформе для продвижения своих проектов и онлайн-проведения сделок, а управляющие компании могут использовать сервис для контроля оплаты счетов, управления дебиторской задолженностью и улучшения коммуникации с жильцами.
Ключевые преимущества платформы для партнеров сервиса
Для управляющих компаний:
- Упрощение работы с платежами — облегчение процесса оплаты счетов и управления дебиторской задолженностью;
- Эффективная коммуникация с жильцами — инструменты для массовой рассылки уведомлений и общения с жильцами, которые улучшают взаимодействие и повышают лояльность клиентов;
- Централизованное управление данными — удобный сбор и хранение показаний счетчиков, обеспечивающий точность информации и упрощение процессов учета.
Для девелоперов:
- Кастомизация мобильного приложения — возможность "перекрасить" приложение под бренд застройщика, чтобы размещать в нем собственные лоты и другую полезную информацию для потенциальных покупателей недвижимости;
- Продажи — использование инструментов для проведения сделок онлайн, включая бронирование и оплату. Это расширяет рынок продаж и увеличивает конверсию;
- ШПД как развитие бизнеса — возможность предлагать своим клиентам стабильный домашний интернет, цифровое ТВ, видеонаблюдение и решения для Умного дома, обеспечивая тем самым дополнительные каналы монетизации.
"В билайне мы твердо верим в потенциал цифровых решений в сфере Proptech и видим большие перспективы для синергии технологий и процессов управления недвижимостью. Мы призываем застройщиков и управляющие компании присоединиться к платформе билайн дом для совместной работы на благо наших клиентов", — говорит Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент билайна по розничному бизнесу.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)