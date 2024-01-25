От администрации Тольятти требуют 150 тыс. руб. за нападение собаки

Прокуратура Центрального района Тольятти подала в суд иск о взыскании с администрации города компенсации морального вреда. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В декабре 2023 г. бродячая собака напала на пожилую женщину. Надзорное ведомство посчитало, что в этом виноват орган местного самоуправления, не позаботившийся об отлове бродячих животных.
Теперь прокуратура через суд требует, чтобы администрация города выплатила пострадавшей 150 тыс. рублей.
Последние комментарии
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..