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Происшествия

От администрации Тольятти требуют 150 тыс. руб. за нападение собаки

ТОЛЬЯТТИ. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Центрального района Тольятти подала в суд иск о взыскании с администрации города компенсации морального вреда. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В декабре 2023 г. бродячая собака напала на пожилую женщину. Надзорное ведомство посчитало, что в этом виноват орган местного самоуправления, не позаботившийся об отлове бродячих животных.

Теперь прокуратура через суд требует, чтобы администрация города выплатила пострадавшей 150 тыс. рублей.

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