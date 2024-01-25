От администрации Тольятти требуют 150 тыс. руб. за нападение собаки

Прокуратура Центрального района Тольятти подала в суд иск о взыскании с администрации города компенсации морального вреда. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В декабре 2023 г. бродячая собака напала на пожилую женщину. Надзорное ведомство посчитало, что в этом виноват орган местного самоуправления, не позаботившийся об отлове бродячих животных.

Теперь прокуратура через суд требует, чтобы администрация города выплатила пострадавшей 150 тыс. рублей.