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Более 3 тысяч жителей Поволжья стали студентами в 2023 году благодаря поддержке Сбера

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Поступить в выбранный вуз помог образовательный кредит.

Жители Астраханской, Волгоградской, Пензенской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей всё чаще выбирают обучение по специальностям в соответствии со своими интересами. Поступить в желаемый вуз на престижное направление людям помогают образовательные кредиты Сбера: так, в 2023 году Сбер в Поволжье выдал свыше 3,2 тыс. кредитов на образование. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Объем финансовой поддержки студентов Поволжья составил 416,5 млн рублей.

Активнее всего образовательные кредиты в прошлом году использовали жители Самарской области: в регионе выдана почти треть от общего числа займов. Также в числе лидеров находятся Волгоградская, Саратовская и Оренбургская области — среднее количество выдач в этих регионах составляет около 520.

"Образовательный кредит — это целевой кредит, для него характерны более низкая процентная ставка, льготные условия по платежам и длительный срок погашения. Он позволяет оплатить до 100% стоимости высшего и среднего профессионального образования в лицензированных российских вузах и колледжах. При этом кредит можно взять на оплату любого периода учёбы: это может быть один семестр, год или всё обучение целиком. Оформить его можно с 14 лет. Важно, что на протяжении всего срока обучения плюс 9 месяцев после окончания человек платит только проценты по кредиту — остальное можно возвращать в течение 15 лет либо погасить досрочно", — отметила заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Светлана Панкратова.

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