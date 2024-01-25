Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком на трассе М-5 под Самарой

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В четверг, 25 января, по предварительной информации полицейских, в 19:00 на 1051-м км трассы М-5 в Красноярском районе произошло столкновение двух автомобилей: Lada Vesta и большегруза, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.