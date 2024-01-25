Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком на трассе М-5 под Самарой

В четверг, 25 января, по предварительной информации полицейских, в 19:00 на 1051-м км трассы М-5 в Красноярском районе произошло столкновение двух автомобилей: Lada Vesta и большегруза, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В областном главке уточняют, что в ДТП погиб 58-летний водитель Lada Vesta.
Оперативно прибывшие сотрудники ГИБДД обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия.
Также на месте ДТП работают руководители территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!