Водитель такси в Самаре спровоцировала ДТП и сама попала в больницу

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В четверг, 25 января, в 22:10 36-летняя водитель одной из таксомоторных организаций, управляя автомобилем Kia, при повороте налево на перекрестке улиц Вольской и Ставропольской не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем Nissan Terrano, под управлением 65-летнего водителя.

Фото: ГУ МВД по Самарской области