Водитель такси в Самаре спровоцировала ДТП и сама попала в больницу

В четверг, 25 января, в 22:10 36-летняя водитель одной из таксомоторных организаций, управляя автомобилем Kia, при повороте налево на перекрестке улиц Вольской и Ставропольской не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем Nissan Terrano, под управлением 65-летнего водителя.
Мужчине оказана медицинская помощь на месте ДТП. Женщина-водитель госпитализирована с травмой головы, а 60-летней женщине-пассажиру такси медиками рекомендовано амбулаторное лечение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!