16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
174 кофейни собрали 1 млн руб. для бездомных животных Агрострахование: самарский АПК получил более 250 млн руб. выплат за 2023 год Президент РСА Евгений Уфимцев: "Средняя стоимость ОСАГО снижается" ВСК — лауреат премии "Качество обслуживания и права потребителей" 2023 года Полис в пару касаний: «Ингосстрах» обновил мобильное приложение

Страхование Финансы

Автопарк ГБУЗ КО РЦСМПМК под защитой ВСК

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Калужский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автопарк государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф".

Страховая защита действует до конца января 2025 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены около 10 автомобилей. Стоимость контракта составила свыше 150 тыс. рублей.

ГБУЗ КО РЦСМПМК оказывает круглосуточную скорую и скорую специализированную медицинскую помощь взрослым и детям при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. Учреждение обслуживает жителей г. Калуги и сельского приписного участка общей численностью более 347 тыс. человек.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4