Автопарк ГБУЗ КО РЦСМПМК под защитой ВСК

Калужский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автопарк государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф".

Страховая защита действует до конца января 2025 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены около 10 автомобилей. Стоимость контракта составила свыше 150 тыс. рублей.

ГБУЗ КО РЦСМПМК оказывает круглосуточную скорую и скорую специализированную медицинскую помощь взрослым и детям при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. Учреждение обслуживает жителей г. Калуги и сельского приписного участка общей численностью более 347 тыс. человек.