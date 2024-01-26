Автопарк ГБУЗ КО РЦСМПМК под защитой ВСК

Калужский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автопарк государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф".
Страховая защита действует до конца января 2025 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены около 10 автомобилей. Стоимость контракта составила свыше 150 тыс. рублей.
ГБУЗ КО РЦСМПМК оказывает круглосуточную скорую и скорую специализированную медицинскую помощь взрослым и детям при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. Учреждение обслуживает жителей г. Калуги и сельского приписного участка общей численностью более 347 тыс. человек.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.