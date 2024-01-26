Интерес самарцев к онлайн-шопингу вырос в два раза

Жители области стали уделять больше времени покупкам в интернете. С начала января трафик на сайты востребованных интернет-магазинов вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особым спросом пользуются универсальные маркетплейсы и сайты, торгующие корейской косметикой.

Самым популярным временем для поиска товаров в глобальной сети стала третья неделя января. Трафик в это время на 15% превысил среднесуточные показатели. Такие выводы сделали аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных пользовательских обращений более чем к 30 интернет-ресурсам.

Наибольший рост трафика зафиксирован в корейских онлайн-магазинах — в январе такими сайтами пользовались в 3,6 раза чаще по сравнению с прошлым годом. Жители региона интересуются в основном косметикой из Кореи. Среди российских маркетплейсов больше других популярность выросла у Мегамаркета, а также KazanExpress, трафик на него за год увеличился в 2,5 раза. Интерес к Ozon повысился в 1,5 раза, к Wildberries — в 2. В Самарской области активнее выбирают товары на мультибрендовых онлайн-платформах, чем на сайтах отдельных брендов одежды.

"С развитием электронной коммерции наша жизнь стала комфортнее. Одно из главных преимуществ интернет-магазинов — возможность приобретать необходимые товары в удобное время и любом месте, нужен лишь гаджет и быстрый интернет. Чтобы онлайн-шопинг был доступен каждому, мы развиваем сеть. За последний год наши технические специалисты построили и запустили новые базовые станции, а также провели масштабную модернизацию более тысячи телеком-объектов во всех городах и районах области", — рассказал директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.