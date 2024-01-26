Шесть машин столкнулись на Московском шоссе в Самаре

В пятницу, 26 января, в Самаре участником в ДТП попал 24-летний водитель автомобиля ГАЗ. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 11:50 на 24 км Московского шоссе он не справился с управлением и столкнулся с Mitsubishi под управлением 30-летнего мужчины. От удара иномарку отбросило на Kia, а Kia — на Lifan. После этого произошло столкновение ГАЗ и Lada Granta.
Пострадавших нет, лишь автомобили получили повреждения.
Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!