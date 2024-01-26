Шесть машин столкнулись на Московском шоссе в Самаре

В пятницу, 26 января, в Самаре участником в ДТП попал 24-летний водитель автомобиля ГАЗ. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 11:50 на 24 км Московского шоссе он не справился с управлением и столкнулся с Mitsubishi под управлением 30-летнего мужчины. От удара иномарку отбросило на Kia, а Kia — на Lifan. После этого произошло столкновение ГАЗ и Lada Granta.

Пострадавших нет, лишь автомобили получили повреждения.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.