В Самарской области проводится Всероссийская акция МВД России "Студенческий десант"

В рамках празднования Дня российского студенчества на территории губернии проводится Всероссийская акция МВД России "Студенческий десант".

Сегодня, в канун праздника, сотрудники городской Госавтоинспекции провели экскурсию в своем подразделении системы МВД России для студентов 2-х популярных вузов Самары.

С приветственным словом перед студентами выступил заместитель командира полка дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Самаре майор полиции Алексей Тарасов, который рассказал гостям о требованиях к кандидатам, изъявивших желание обучаться в ведомственных ВУЗах системы МВД России.

Кроме того, майор полиции рассказал из каких отделений состоит подразделение городской ГИБДД, после чего представители по направлениям деятельности рассказали гостям об особенностях службы каждого отделения.

Старший государственный инспектор РЭО ГИБДД У МВД России по г. Самаре капитан полиции Ольга Бирюкова рассказала о процедуре сдачи экзаменов и получения водительского удостоверения на право управления транспортными средствами.

Старший государственный инспектор ОТН ОГИБДД У МВД России по г. Самаре капитан полиции Илья Миндрюков рассказал о том, как проходят проверки организаций, осуществляющих перевозку пассажиров на территории обслуживания и проверяется техническое состояние самих транспортных средств, перевозящих пассажиров перед выездом "на маршрут".

Государственный инспектор отделения ДИ и ОД ОГИБДД капитан полиции Ульяна Мещерякова рассказала о том, как осуществляется контроль за состоянием улично-дорожной сети и техническими средствами организации дорожного движения. Инспектор отделения розыска АМТС старший лейтенант полиции Роман Авокян сообщил о том, как осуществляется розыск похищенного транспорта, а также водителей, оставивших место ДТП.

Инспектор по исполнению административного законодательства капитан полиции Евгений Агафонов рассказал о том, как осуществляется рассмотрение заявлений и жалоб граждан, а также проверка правильности оформления административных материалов.

Старший инструктор группы по работе с личным составом старший лейтенант Александр Быстряков рассказал и показал о том, какие специальные средства есть на вооружении Госавтоинспекции.

Завершила рассказ о своей деятельности и. о. начальника отделения пропаганды БДД капитан полиции Юлия Бикмурзина, рассказав о деятельности по профилактике травматизма на дорогах и показала наглядный видео - материалы.

В завершении мероприятия инспектор отделения пропаганды БДД майор полиции Павел Кузнецов показал устройство патрульного автомобиля и разъяснил порядок несения службы с использованием специальных громкоговорящих устройств и спецсигналов.

Поблагодарив сотрудников ГИБДД за интересную экскурсию, студенты, среди которых оказалось и немало кандидатов в водители, пообещали впредь быть внимательными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.