Владимир Аветисян опроверг информацию о задержании

"Полный бред," — так член бюро Центрального совета Союзмаша России Владимир Аветисян прокомментировал Волга Ньюсу информацию о его задержании силовиками, появившуюся в одном из самарских Телеграм-каналов.

В Телеграм-канале сообщалось со ссылкой на "сплетников", что в 19:00 в аэропорту "Шереметьево", после посадки рейса "Самара — Москва", в самолет зашли двое силовиков, которые зачитали постановление и куда-то увели Владимира Аветисяна.