Владимир Аветисян опроверг информацию о задержании

"Полный бред," — так член бюро Центрального совета Союзмаша России Владимир Аветисян прокомментировал Волга Ньюсу информацию о его задержании силовиками, появившуюся в одном из самарских Телеграм-каналов.
В Телеграм-канале сообщалось со ссылкой на "сплетников", что в 19:00 в аэропорту "Шереметьево", после посадки рейса "Самара — Москва", в самолет зашли двое силовиков, которые зачитали постановление и куда-то увели Владимира Аветисяна.
Последние комментарии
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..