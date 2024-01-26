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Происшествия

Владимир Аветисян опроверг информацию о задержании

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Полный бред," — так член бюро Центрального совета Союзмаша России Владимир Аветисян прокомментировал Волга Ньюсу информацию о его задержании силовиками, появившуюся в одном из самарских Телеграм-каналов.

В Телеграм-канале сообщалось со ссылкой на "сплетников", что в 19:00 в аэропорту "Шереметьево", после посадки рейса "Самара — Москва", в самолет зашли двое силовиков, которые зачитали постановление и куда-то увели Владимира Аветисяна.

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