16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Владимир Аветисян опроверг информацию о задержании Шесть машин столкнулись на Московском шоссе в Самаре Иноагента, экс-заммэра Самары Марка Фейгина заочно арестовали в Москве "Называли чушпаном?": в Новокуйбышевске нашли подростков, подозреваемых в избиении сверстника Пожар в центре Самары привел к гибели человека

Происшествия

В Самаре за год выдворили из страны больше 3 тыс. мигрантов

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 26 января, в Самаре сотрудники полиции вместе с подразделениями ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области провели очередной рейд по установлению законности пребывания мигрантов. Силовики, в том числе проверили объект на ул. Дальневосточной. Работа ведется в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Профилактика".

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Ранее на коллегии ГУ МВД губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обозначил пресечение незаконной миграции одним из ключевых направлений деятельности самарских полицейских и заявил о необходимости наращивать темпы этой работы.

Глава региона отметил, что вторая половина года характеризовалась решительными действиями правоохранительных органов, что уже приносит результаты. Только за два последних месяца по результатам совместных проверок правительства и полиции из страны были выдворены 696 незаконных мигрантов. В целом же за 2023 г. эта цифра составила 3088 человек, что в три с половиной раза больше, чем годом ранее.

"На треть больше выявлено преступлений в сфере миграционного законодательства. Оцениваю это как положительный фактор. Но еще раз подчеркну, усилия здесь нам необходимо наращивать", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, главное управление занимает принципиальную позицию в отношении правонарушителей из числа мигрантов. Обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

Гид потребителя

Последние комментарии

Давид Давидов 17 января 2024 14:06 В Самаре 18-летний парень пострадал при пожаре в пос. Зубчаниновка

Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4