В Самаре за год выдворили из страны больше 3 тыс. мигрантов

В пятницу, 26 января, в Самаре сотрудники полиции вместе с подразделениями ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области провели очередной рейд по установлению законности пребывания мигрантов. Силовики, в том числе проверили объект на ул. Дальневосточной. Работа ведется в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Профилактика".

Ранее на коллегии ГУ МВД губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обозначил пресечение незаконной миграции одним из ключевых направлений деятельности самарских полицейских и заявил о необходимости наращивать темпы этой работы.

Глава региона отметил, что вторая половина года характеризовалась решительными действиями правоохранительных органов, что уже приносит результаты. Только за два последних месяца по результатам совместных проверок правительства и полиции из страны были выдворены 696 незаконных мигрантов. В целом же за 2023 г. эта цифра составила 3088 человек, что в три с половиной раза больше, чем годом ранее.

"На треть больше выявлено преступлений в сфере миграционного законодательства. Оцениваю это как положительный фактор. Но еще раз подчеркну, усилия здесь нам необходимо наращивать", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, главное управление занимает принципиальную позицию в отношении правонарушителей из числа мигрантов. Обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.