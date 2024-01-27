Два автомобилиста пострадали в ДТП под Сызранью

В пятницу, 26 января, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 12:40 57-летний водитель Lada Kalina ехал со стороны Сызрани в направлении трассы М-5. Во время снегопада он выехал на встречную полосу, чтобы совершить обгон, и столкнулся с Honda Civic под управлением 30-летнего мужчины.

В результате аварии пострадали оба водителя, их госпитализировали.