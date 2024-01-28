Молодой водитель "семерки" въехал в Nissan в Самаре

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В субботу, 27 января, в Самаре произошло ДТП с участием вазовской "классики". Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области