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ДТП Происшествия

Молодой водитель "семерки" въехал в Nissan в Самаре

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 27 января, в Самаре произошло ДТП с участием вазовской "классики". Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 23:00 19-летний водитель ВАЗ-21074 ехал по ул. Авроры. В районе дома № 47 по ул. Печерской, при поворачивал налево, не уступил дорогу и столкнулся с Nissan Qashqai под управлением 23-летнего парня.

В аварии пострадал 34-летний пассажир "семерки".

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