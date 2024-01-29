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Хоккей Спорт

Хоккейная "Лада" обыграла "Нефтехимик"

НИЖНЕКАМСК. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 28 января, в Нижнекамске прошел матч между тольяттинской ХК "Лада" и местным "Нефтехимом".

По итогам матча счет составил 2:0 в пользу тольяттинцев.

Главный тренер ХК "Лада" Олег Браташ, комментируя победу в Нижнекамске, отметил, что к игре с соперником команда готовилась.

"Мы готовились к сопернику и смотрели, за счет чего в последних матчах он так здорово играет, показывает такой хороший результат. Понимали, что будет большой объем работы, катания, причем быстрого, так как они берут быстротой и очень здорово выглядят. Мы к этому готовились, хотели не уступить им в этом, но первый период показал, что мы к таким скоростям сегодня были не готовы. Поэтому нам пришлось просто всю игру обороняться, что ребята с успехом самоотверженно сделали и даже при таком преимуществе соперника смогли одержать победу. Любая победа дорога, тем более такая тяжелая".

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