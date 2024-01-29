Розничный кредитный портфель Новикомбанка вырос более чем на 56%

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, по итогам 2023 года значительно укрепил позиции в сегменте розничного кредитования. За прошлый год портфель кредитов, выданных физическим лицам, увеличился на 56,1%. Наибольший вклад в динамику этого показателя внесли ипотечные кредиты.
Новикомбанк по результатам 2023 года увеличил объем кредитования по розничному бизнесу. Основной рост в этот период произошел за счет ипотечного кредитования. Ипотечный портфель банка вырос на 96% по сравнению с 2022 годом.
Потребительские кредиты в минувшие 12 месяцев также выступили важным фактором роста розничного кредитования. За прошлый год портфель банка в этом направлении показал прирост на 33%.
"Розничные клиенты банка — сотрудники промышленных предприятий, входящих в контур Госкорпорации Ростех. На протяжении прошлого года Новикомбанк активно развивал розничное кредитование, внедряя новые решения и совершенствуя работу с заемщиками. Высокий уровень качества розничного портфеля обеспечивают выгодные ставки, понятные требования к заемщику и прозрачные условия кредитования. Совокупность этих факторов демонстрирует востребованность розничных программ со стороны клиентов", — подчеркнул старший вице-президент Новикомбанка Михаил Марин.
Продуктовая кредитная линейка Новикомбанка представлена кредитами на любые цели, в том числе на приобретение жилья на первичном и вторичном рынке недвижимости и рефинансирование задолженностей в сторонних банках, образовательными кредитами, ипотекой для IT-специалистов и другими предложениями.
По данным статистики ЦБ РФ, темпы роста кредитования в 2023 году обновили рекорды: по итогам 9 месяцев объем кредитов, выданных россиянам, превысил 100 трлн рублей, а рост кредитования по итогам года составил около 20%. Наибольший прирост отмечается в сегменте ипотечных кредитов, объем выдачи которых в 2023 году может обновить исторический максимум: по итогам 11 месяцев ипотечный портфель банков показал прирост на 30,6% с начала прошлого года.
Последние комментарии
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.
Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.
Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.