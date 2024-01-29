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Розничный кредитный портфель Новикомбанка вырос более чем на 56%

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, по итогам 2023 года значительно укрепил позиции в сегменте розничного кредитования. За прошлый год портфель кредитов, выданных физическим лицам, увеличился на 56,1%. Наибольший вклад в динамику этого показателя внесли ипотечные кредиты.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Новикомбанк по результатам 2023 года увеличил объем кредитования по розничному бизнесу. Основной рост в этот период произошел за счет ипотечного кредитования. Ипотечный портфель банка вырос на 96% по сравнению с 2022 годом.

Потребительские кредиты в минувшие 12 месяцев также выступили важным фактором роста розничного кредитования. За прошлый год портфель банка в этом направлении показал прирост на 33%.

"Розничные клиенты банка — сотрудники промышленных предприятий, входящих в контур Госкорпорации Ростех. На протяжении прошлого года Новикомбанк активно развивал розничное кредитование, внедряя новые решения и совершенствуя работу с заемщиками. Высокий уровень качества розничного портфеля обеспечивают выгодные ставки, понятные требования к заемщику и прозрачные условия кредитования. Совокупность этих факторов демонстрирует востребованность розничных программ со стороны клиентов", — подчеркнул старший вице-президент Новикомбанка Михаил Марин.

Продуктовая кредитная линейка Новикомбанка представлена кредитами на любые цели, в том числе на приобретение жилья на первичном и вторичном рынке недвижимости и рефинансирование задолженностей в сторонних банках, образовательными кредитами, ипотекой для IT-специалистов и другими предложениями.

По данным статистики ЦБ РФ, темпы роста кредитования в 2023 году обновили рекорды: по итогам 9 месяцев объем кредитов, выданных россиянам, превысил 100 трлн рублей, а рост кредитования по итогам года составил около 20%. Наибольший прирост отмечается в сегменте ипотечных кредитов, объем выдачи которых в 2023 году может обновить исторический максимум: по итогам 11 месяцев ипотечный портфель банков показал прирост на 30,6% с начала прошлого года.

Гид потребителя

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