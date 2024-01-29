56 пьяных водителей поймали за три дня в Самарской области

За три дня, с 26 по 28 января, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции во время рейдов задержали 56 нетрезвых водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего же автоинспекторы выявили более 1500 нарушений ПДД. Так, 144 автомобилиста нарушили правила тонировки; 45 человек неправильно перевозили детей; а 204 — не пользовались ремнями безопасности.
Кроме того, 38 водителей не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы 99 раз переходили дорогу там, где это запрещено, на глазах у сотрудников ГИБДД.
Последние комментарии
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..