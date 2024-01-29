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ВТБ фиксирует снижение мошеннических атак впервые за четыре года

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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2023 год стал переломным в борьбе с мошенниками — впервые за четыре года их активность на розничных клиентов снизилась. Число таких случаев за год составило 6,5 млн, что на 16% меньше 2022 года. ВТБ удалось спасти 10,5 млрд рублей на счетах более 100 тысяч клиентов.

По данным ВТБ, в прошлом году мошенники пытались похитить средства клиентов банка 6,5 млн раз. Наиболее активными по мошенническим звонкам, на которые пришлось 90% всех действий злоумышленников, были февраль, март и апрель прошлого года. Наиболее спокойными — последние 4 месяца года. Сократить мошеннический трафик помогло IT-решение ВТБ, позволившее полностью автоматизировать сбор и передачу данных о попытках мошеннических звонков в Минцифры РФ и операторам связи.

Основной методикой борьбы с мошенническими звонками является отслеживание номеров и траффика злоумышленников и блокировка телефонных номеров у операторов связи. До внедренного IT-решения ВТБ процесс от фиксации звонка до его блокировки оператором связи занимал до 7 дней. Это время требовалось на сбор информации о звонках, ручную обработку и передачу данных в Банк России и Минцифры.

Автоматизированная система позволяет перевести этот процесс в онлайн и существенно ускорить блокировку номеров, число новых звонков от злоумышленников с использованием уже скомпрометированного телефонного номера сокращается.

"Очевидное снижение трафика мошенников мы наблюдаем к концу года, количество зафиксированных атак в декабре по отношению к январю упало более чем в 3 раза. В том числе благодаря автоматизации фиксации и отслеживания мошеннических звонков, последующей блокировке и идентификации злоумышленников. Мы получили впечатляющие результаты — впервые за 4 года тренд на рост мошеннических атак сломлен, мы видим последовательное снижение их активности", — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.

"В 2023 году объём поступающих в Минцифры сведений о мошеннических звонках в целом снизился. В сравнении месяц к месяцу с предыдущим годом уменьшение количества звонков не наблюдалось только в марте. Например, за декабрь зафиксировано снижение на 16,89%. Этого удалось достичь благодаря эффективному взаимодействию ИТ-организаций, операторов связи и банков, а также оперативному принятию мер контрольно-надзорными и правоохранительными органами", — отметил Евгений Хасин, врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифра России.

За последний год мошенники все активнее стали использовать схему с инвестициями: когда людей вовлекают в сомнительные бизнес-схемы, связанные с покупкой криптовалюты, и обещают большую доходность после вложения денег. Для убедительности злоумышленники создают специальные фейковые сайты или приложения якобы для контроля роста инвестиций, создают фейковые графики, показывающие прибыль. Чтобы продемонстрировать потенциальному жертве-инвестору "безопасность" вложений, ей могут позволить снять некоторые средства со счета. Злоумышленники могут раскручивать жертву по этой схеме несколько месяцев. Банк напоминает, прежде чем приступать к инвестициям, в первую очередь важно проверить наличие у компании необходимых документов и лицензий.

Гид потребителя

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