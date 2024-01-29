В Самарской области полиция провела очередные рейды по мигрантам

В Самарской области прошли очередные рейды по поиску нелегальных мигрантов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Правоохранители составили 23 протокола о незаконной трудовой деятельности в РФ и пять протоколов о нарушении режима пребывания в стране.
Также нашлись и иностранцы, работавшие без трудового договора и уведомления МВД. Теперь им грозит административное наказание.
Последние комментарии
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..