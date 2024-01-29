В Самарской области полиция провела очередные рейды по мигрантам

В Самарской области прошли очередные рейды по поиску нелегальных мигрантов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Правоохранители составили 23 протокола о незаконной трудовой деятельности в РФ и пять протоколов о нарушении режима пребывания в стране.

Также нашлись и иностранцы, работавшие без трудового договора и уведомления МВД. Теперь им грозит административное наказание.