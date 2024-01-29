Самарская кирха приглашает на концерт "От Баха до Элгара"

В пятницу, 2 февраля, в 18:30, в самарской кирхе пройдет концерт камерной и органной музыки "От Баха до Элгара" (6+).
В программе произведения И. С. Баха, К. Ф. Э. Баха, Г. Ф. Генделя, В. А. Моцарта, В. Беллини, Дж. Россини, Э. Элгара.
Исполнители: лауреат международных конкурсов Алексей Балашов (гобой, Москва), Анна Лазанчина (флейта, Самара), Анна Карпова (орган, Самара).
Цена: 400 руб. и 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам).
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!