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Музыка Культура

Самарская кирха приглашает на концерт "От Баха до Элгара"

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 2 февраля, в 18:30, в самарской кирхе пройдет концерт камерной и органной музыки "От Баха до Элгара" (6+).

В программе произведения И. С. Баха, К. Ф. Э. Баха, Г. Ф. Генделя, В. А. Моцарта, В. Беллини, Дж. Россини, Э. Элгара.

Исполнители: лауреат международных конкурсов Алексей Балашов (гобой, Москва), Анна Лазанчина (флейта, Самара), Анна Карпова (орган, Самара).

Цена: 400 руб. и 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам).

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