Катание на коньках — одно из излюбленных развлечений россиян в зимний сезон. При этом, как оказалось, мужчины в два раза чаще женщин предпочитают проводить время на льду. Такими любопытными данными поделились специалисты билайн.аналитики, которые изучили интернет-активность своих клиентов на крупнейших катках в восьми городах страны.
В ходе исследования также выяснилось, что наибольшей популярностью этот вид досуга пользуется у людей в возрасте от 30 до 45 лет.
Между тем чаще всего на каток ходят в пятницу — именно в этот день недели фиксируется самое высокое потребление интернет-трафика у клиентов оператора. А пиковым временем стал промежуток с 18 до 19 часов.
Интересно посмотреть и на то, как различается цифровая активность посетителей катков от города к городу. Так, в тройку лидеров по объему среднего трафика на одного клиента входят Калининград, Новосибирск и Санкт-Петербург — примерно по 5 ГБ. Следующими по этому показателю идут Екатеринбург, Казань и Ростов-на-Дону — здесь абонент тратит в среднем почти 4 ГБ интернет-трафика.
Каток — это и место, где можно сделать множество красивых фото, чтобы поделиться ими в мессенджерах или выложить в социальные сети. Поэтому неудивительно, что любители коньков активно пользуются мобильными сервисами во время катания. Так, одним из самых востребованных приложений у клиентов оператора на катках оказался "ВКонтакте".
Общественные пространства и места массового скопления людей, как правило, отличает высокая трафиковая нагрузка, особенно в выходные дни. Билайн планомерно развивает свою сеть в городских центрах, чтобы клиенты оставались на связи с близкими даже в праздничной суете.
В тексте используются данные билайн.аналитики за декабрь 2023. В исследование вошли города: Екатеринбург (каток "Северное сияние"), Воронеж (каток "Богатырь"), Казань (Каток на Кремлевской Набережной), Калининград (каток "Балтика"), Красноярск (каток "Татышев Ice"), Новосибирск (Каток на Михайловской Набережной), Ростов-на-Дону (каток "Ледоград"), Санкт-Петербург (каток у моря в "Севкабель Порт").
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)