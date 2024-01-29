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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Мужчины в два раза чаще женщин выбирают коньки для зимнего отдыха — исследование билайн

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Катание на коньках — одно из излюбленных развлечений россиян в зимний сезон. При этом, как оказалось, мужчины в два раза чаще женщин предпочитают проводить время на льду. Такими любопытными данными поделились специалисты билайн.аналитики, которые изучили интернет-активность своих клиентов на крупнейших катках в восьми городах страны.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

В ходе исследования также выяснилось, что наибольшей популярностью этот вид досуга пользуется у людей в возрасте от 30 до 45 лет.

Между тем чаще всего на каток ходят в пятницу — именно в этот день недели фиксируется самое высокое потребление интернет-трафика у клиентов оператора. А пиковым временем стал промежуток с 18 до 19 часов.

Интересно посмотреть и на то, как различается цифровая активность посетителей катков от города к городу. Так, в тройку лидеров по объему среднего трафика на одного клиента входят Калининград, Новосибирск и Санкт-Петербург — примерно по 5 ГБ. Следующими по этому показателю идут Екатеринбург, Казань и Ростов-на-Дону — здесь абонент тратит в среднем почти 4 ГБ интернет-трафика.

Каток — это и место, где можно сделать множество красивых фото, чтобы поделиться ими в мессенджерах или выложить в социальные сети. Поэтому неудивительно, что любители коньков активно пользуются мобильными сервисами во время катания. Так, одним из самых востребованных приложений у клиентов оператора на катках оказался "ВКонтакте".

Общественные пространства и места массового скопления людей, как правило, отличает высокая трафиковая нагрузка, особенно в выходные дни. Билайн планомерно развивает свою сеть в городских центрах, чтобы клиенты оставались на связи с близкими даже в праздничной суете.

В тексте используются данные билайн.аналитики за декабрь 2023. В исследование вошли города: Екатеринбург (каток "Северное сияние"), Воронеж (каток "Богатырь"), Казань (Каток на Кремлевской Набережной), Калининград (каток "Балтика"), Красноярск (каток "Татышев Ice"), Новосибирск (Каток на Михайловской Набережной), Ростов-на-Дону (каток "Ледоград"), Санкт-Петербург (каток у моря в "Севкабель Порт").

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