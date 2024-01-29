РСХБ: с 2014 года Россия увеличила экспорт говядины почти в 16 раз

К международной выставке-форуму "Россия" Россельхозбанк изучил рынок говядины. Аналитика событий с 2014 года показала гармоничное сочетание тенденций: сведение импорта до поддерживающей роли, стабильное производство, высокая самообеспеченность и резкий рост экспорта — почти в 16 раз до рекордных 41 тыс. тонн по итогам 2023 года, оценивает Центр отраслевой экспертизы РСХБ. По мнению аналитиков, в 2024 году тренды на внутреннем рынке сохранятся, а экспорт вырастет на 11% до нового рекорда — около 45 тыс. тонн. Звание главного зарубежного покупателя останется за Китаем, на который приходится более половины поставок.

Говядина уже много лет занимает уверенное третье место по потреблению в "мясной корзине" россиянина, уступая лишь свинине и курятине. В последние 5 лет на человека приходится 13-15 кг говядины в год, что составляет до 18-19% от общего объёма съеденного за год мяса.

Производство говядины в России характеризуется стабильностью и на протяжении последних 10 лет лишь два раза опускалось ниже 1,6 млн тонн. Сейчас оно растёт небольшими темпами — в основном за счёт крупных холдингов. Среди заметных проектов отрасли за рассматриваемый период — запуск производства полного цикла в ГК "Заречное" с собственным генетическим центром и кормовой базой в Воронежской области, а также крупнейшего завода в России по переработке говядины ГК "Мираторг" в Брянской области с возможностью заместить до 7% импорта.

На прилавках российских магазинов можно найти говядину из более чем 10 стран, в том числе из братской Беларуси и дружественных государств Южной Америки: Бразилии, Парагвая и Аргентины. Бразилия, крупнейший мировой поставщик говядины, и на российском рынке занимает первое место по объёму. А самым большим приростом поставок отметилась Индия, ещё один влиятельный игрок мирового рынка, отметили в РСХБ.

"Импорт говядины сейчас имеет поддерживающую роль. Благодаря запуску крупных производств с 2014 года Россия увеличила самообеспеченность этим видом мяса с 70% до нынешних 86%", — комментирует руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

На фоне стабильных потребления, производства и импорта заметной динамикой отличается экспорт.

Ещё в 2014 году России поставляла за границу 2,4 тыс. тонн говядины, к 2019 году этот показатель плавно вырос до 9,5 тыс. тонн. С начала 2020-х гг. была превышена планка в 20,2 тыс. тонн, а по итогам 2023 года РСХБ оценивает экспорт в размере около 40 тыс. тонн — это примерно на 17-18% выше, чем годом ранее.

К резкому росту экспорта привело открытие рынка Китая для российской говядины 17 января 2020 года. За Китаем следуют Саудовская Аравия и Беларусь, среди покупателей также Узбекистан, Вьетнам, Казахстан, Гонконг, Армения и некоторые другие страны. Центр отраслевой экспертизы полагает, что в новом году Китай нарастит поставки из России ещё на 11%.

С 2014 по 2023 гг. Россия нарастила экспорт говядины в 15,7 раза, показывают расчёты РСХБ.

"На рынке говядины в России последних 10 лет я вижу сочетание положительных тенденций: удалось повысить самообеспеченность при параллельном снижении импорта и значительном росте экспорта. Это свидетельствует об эффективности отрасли. В целом в 2024 году я прогнозирую экспорт говядины из России на уровне около 45 тыс. тонн, это на 11% превысит результат 2023 года", — считает Андрей Дальнов.