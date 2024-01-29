"Росгосстрах": средняя страховая выплата по несчастному случаю увеличилась на 13%

В 2023 году средняя выплата клиентам, застрахованным в "Росгосстрахе" от несчастного случая, составила 59,8 тыс. рублей, что на 13% больше по сравнению аналогичным периодом годом ранее. Самая маленькая выплата составила 30 рублей — за небольшую рану на руке; самая крупная — 5 млн рублей по факту смерти заемщика по кредитному договору. В целом же, как подсчитали эксперты "Росгосстраха", страховщик выплатил в этом сегменте своим клиентам по страховым случаям за год более 1,025 млрд рублей.

Как отметил начальник отдела выплат по личному страхованию "Росгосстраха" Антон Маляров, наиболее распространённым является страхование коллективов, сотрудников предприятий и организаций не за счет личных средств. Если говорить о детях, то их чаще страхуют на период проведения соревнований или пребывания в оздоровительном лагере, и заключают договор организаторы детского отдыха и спортивных соревнований, как правило, совсем на небольшие суммы. Хотя жизнь полна неожиданностей, и от несчастного случая не застрахован никто — ни взрослые, ни дети, произойти может все что угодно. Но вот от последствий несчастного случая, в частности, от финансовых расходов на реабилитацию, застраховаться можно.

Около 60-65% травм у взрослых приходится на мужскую часть населения. Впрочем, эта тенденция прослеживается и в детском возрасте: как рассказал Антон Маляров, судя по заявлениям в компанию, мальчики попадают в ситуации, заканчивающиеся травмами, в 2,2 -2,7 раз чаще, чем девочки. У взрослых самый травмоопасный возраст — 25-40 лет. У детей — 11-15 лет у мальчиков, и 7-10 лет — у девочек: взрослея, девочки становятся более осмотрительными.

Рост обращений по несчастным случаям с детьми в компании отмечают во время каникул: свободного времени у школьников больше, а надзора за ними педагогов и родителей — меньше. А падение — зимой на катке или ледяной горки, в теплое время — с самокатов, скейтбордов, велосипедов, качелей и турников нередко заканчивается гипсом.

"Последствия травмы требуют зачастую не только лечения, но и реабилитации, которая порой стоит недешево. На это и можно потратить деньги, полученные по страховке, — при условии, что сумма будет достаточной, — говорит Антон Маляров. — Однако чаще всего на детей она не превышает и 50 тыс. рублей. Ведь страхуют их не родители, а организаторы детского досуга, и в подавляющем большинстве случаев это краткосрочное страхование. А выплата в первую очередь зависит именно от страховой суммы и характера травмы. И если эта сумма составляет всего 50 тыс. рублей, то страховая выплата даже при сложном переломе будет относительно небольшой. Поэтому мы призываем родителей самостоятельно заключать договор по страхованию своих детей. А при организованном страховании увеличивать страховую сумму и сроки, на которые застрахован их ребенок. Доплата относительно небольшая, и она будет еще меньше, если застраховать сразу группу детей, например, класс. Тогда и страховая выплата в случае травмы будет существенной. Такие же рекомендации можно дать и взрослым — нет ничего дороже здоровья. И тоже можно сэкономить на страховке, если застраховаться, например, всей семьей".