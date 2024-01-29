16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
174 кофейни собрали 1 млн руб. для бездомных животных Агрострахование: самарский АПК получил более 250 млн руб. выплат за 2023 год Президент РСА Евгений Уфимцев: "Средняя стоимость ОСАГО снижается" ВСК — лауреат премии "Качество обслуживания и права потребителей" 2023 года Полис в пару касаний: «Ингосстрах» обновил мобильное приложение

Страхование Финансы

Суровый челябинской футбол — ВСК выявил самый травмоопасный спорт для детей

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Футбол является самым травмоопасным видом спорта для детей — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. В целом, на долю спортивных травм приходится не более 16% обращений по страхованию от несчастных случаев среди детей. Самая "уязвимая" возрастная группа юных клиентов компании — подростки в возрасте от 13 до 17 лет, 48% страховых случаев по итогам 2023 года.

Согласно статистике ВСК, дети дошкольного возраста (младше 7 лет) наименее подвержены травмам — 9% обращений. 46% ЧП с детьми было зафиксировано в возрастной категории 7 до 12 лет, еще 48% среди подростков (13-17 лет).

Чуть более 1% несчастных случаев с детьми случается во время их пребывания в школе. 6% обращений в компанию в 2023 году пришлось на спортивные травмы. Причем лидером в антирейтинге самых опасных занятий для детей является футбол — не менее 8%. На втором месте — катание на велосипеде (6%), на третьем — катание на самокате (5%). Наименее травмоопасным для детей спортом по итогам года стала гимнастика (менее 1% происшествий).

Также Страховой Дом ВСК составил топ наиболее травмоопасных для детей регионов России (без учета Москвы и Московской области):

  • Удмуртия — 11%
  • Челябинская область — 6%
  • Республика Башкортостан — 4,5%
  • Кировская область — 3,7%
  • Приморский край — 3,3%
  • Пермский край — 2,6%
  • Республика Марий Эл — 2,4%
  • Краснодарский край — 2,1%
  • Республика Коми — 2%
  • Ростовская область — 1,9%

Лидерами по числу обращений из-за травм и болезней среди детей являются мальчики — 70% страховых случаев.

Средний размер выплаты по страхованию от несчастных случаев и болезней в связи с травмами детей составил в этом году 18,7 тыс. рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4