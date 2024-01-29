Футбол является самым травмоопасным видом спорта для детей — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. В целом, на долю спортивных травм приходится не более 16% обращений по страхованию от несчастных случаев среди детей. Самая "уязвимая" возрастная группа юных клиентов компании — подростки в возрасте от 13 до 17 лет, 48% страховых случаев по итогам 2023 года.

Согласно статистике ВСК, дети дошкольного возраста (младше 7 лет) наименее подвержены травмам — 9% обращений. 46% ЧП с детьми было зафиксировано в возрастной категории 7 до 12 лет, еще 48% среди подростков (13-17 лет).

Чуть более 1% несчастных случаев с детьми случается во время их пребывания в школе. 6% обращений в компанию в 2023 году пришлось на спортивные травмы. Причем лидером в антирейтинге самых опасных занятий для детей является футбол — не менее 8%. На втором месте — катание на велосипеде (6%), на третьем — катание на самокате (5%). Наименее травмоопасным для детей спортом по итогам года стала гимнастика (менее 1% происшествий).

Также Страховой Дом ВСК составил топ наиболее травмоопасных для детей регионов России (без учета Москвы и Московской области):

Удмуртия — 11%

Челябинская область — 6%

Республика Башкортостан — 4,5%

Кировская область — 3,7%

Приморский край — 3,3%

Пермский край — 2,6%

Республика Марий Эл — 2,4%

Краснодарский край — 2,1%

Республика Коми — 2%

Ростовская область — 1,9%

Лидерами по числу обращений из-за травм и болезней среди детей являются мальчики — 70% страховых случаев.

Средний размер выплаты по страхованию от несчастных случаев и болезней в связи с травмами детей составил в этом году 18,7 тыс. рублей.