Футбол является самым травмоопасным видом спорта для детей — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. В целом, на долю спортивных травм приходится не более 16% обращений по страхованию от несчастных случаев среди детей. Самая "уязвимая" возрастная группа юных клиентов компании — подростки в возрасте от 13 до 17 лет, 48% страховых случаев по итогам 2023 года.
Согласно статистике ВСК, дети дошкольного возраста (младше 7 лет) наименее подвержены травмам — 9% обращений. 46% ЧП с детьми было зафиксировано в возрастной категории 7 до 12 лет, еще 48% среди подростков (13-17 лет).
Чуть более 1% несчастных случаев с детьми случается во время их пребывания в школе. 6% обращений в компанию в 2023 году пришлось на спортивные травмы. Причем лидером в антирейтинге самых опасных занятий для детей является футбол — не менее 8%. На втором месте — катание на велосипеде (6%), на третьем — катание на самокате (5%). Наименее травмоопасным для детей спортом по итогам года стала гимнастика (менее 1% происшествий).
Также Страховой Дом ВСК составил топ наиболее травмоопасных для детей регионов России (без учета Москвы и Московской области):
- Удмуртия — 11%
- Челябинская область — 6%
- Республика Башкортостан — 4,5%
- Кировская область — 3,7%
- Приморский край — 3,3%
- Пермский край — 2,6%
- Республика Марий Эл — 2,4%
- Краснодарский край — 2,1%
- Республика Коми — 2%
- Ростовская область — 1,9%
Лидерами по числу обращений из-за травм и болезней среди детей являются мальчики — 70% страховых случаев.
Средний размер выплаты по страхованию от несчастных случаев и болезней в связи с травмами детей составил в этом году 18,7 тыс. рублей.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.