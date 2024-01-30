В Красноярском районе в ДТП большегрузов травмирован мужчина

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В Красноярском районе на 4,8 км дороги "Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград" 60-летний мужчина на КамАЗе нарушил требования знака "Начало полосы", пересек "сплошную" и выехал на полосу встречного движения.

Фото: ГУ МВД по Самарской области