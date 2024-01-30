В Красноярском районе в ДТП большегрузов травмирован мужчина

В Красноярском районе на 4,8 км дороги "Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград" 60-летний мужчина на КамАЗе нарушил требования знака "Начало полосы", пересек "сплошную" и выехал на полосу встречного движения.
После этого произошло столкновение с грузовиками Volvo VNL64 и Volvo FM. Происшествие произошло в понедельник, 29 января, около 18:40.
С места аварии госпитализирован водитель КамАЗа.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!