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"Мега-Лада" сохраняет лидерство в командном чемпионате страны В Самарской области пройдет командный чемпионат России по мотогонкам на льду Гонщик СК "Мега-Лада" Динар Валеев возглавляет турнирную таблицу личного чемпионата России по мотогонкам на льду Самарский пилот Георгий Огуленко стал призером чемпионата России по картингу Тольяттинец Динар Валеев стал победителем гонок в Шадринске

Экстремальный спорт Спорт

"Мега-Лада" сохраняет лидерство в командном чемпионате страны

ТОЛЬЯТТИ. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В прошедшие выходные, 27 и 28 января, в Тольятти на треке спортивно-технического комплекса имени Анатолия Степанова проходили третий и четвертый этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду в классе 500 в суперлиге.

Фото: https://megalada.com/

27 января на 3-м этапе чемпионата по итогам 20 основных заездов две команды набрали одинаковое количество очков. "Мега-Лада" и "Башкортостан" шли вровень — по 30 баллов. Победитель определялся в перезаезде, где уфимец Никита Богданов опередил тольяттинца Динара Валеева.

4-й этап чемпионата состоялся на 28 января и сложился для "Мега-Лады" успешно: Динар Валеев, Игорь Кононов и Никита Толокнов набрали 32 очка в 20 заездах и одержали победу.

"Мега-Лада" также продолжает лидировать в общем зачете. На втором месте идут гонщики из Башкортостана, на третьем — из Каменска-Уральского, на четвертом — из Шадринска, тольяттинская команда "Жигули" занимает пятое место.

Следующий пятый и заключительный шестой этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду в суперлиге пройдут 10 и 11 февраля в Уфе.

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