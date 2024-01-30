"Мега-Лада" сохраняет лидерство в командном чемпионате страны

В прошедшие выходные, 27 и 28 января, в Тольятти на треке спортивно-технического комплекса имени Анатолия Степанова проходили третий и четвертый этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду в классе 500 в суперлиге.

27 января на 3-м этапе чемпионата по итогам 20 основных заездов две команды набрали одинаковое количество очков. "Мега-Лада" и "Башкортостан" шли вровень — по 30 баллов. Победитель определялся в перезаезде, где уфимец Никита Богданов опередил тольяттинца Динара Валеева.

4-й этап чемпионата состоялся на 28 января и сложился для "Мега-Лады" успешно: Динар Валеев, Игорь Кононов и Никита Толокнов набрали 32 очка в 20 заездах и одержали победу.

"Мега-Лада" также продолжает лидировать в общем зачете. На втором месте идут гонщики из Башкортостана, на третьем — из Каменска-Уральского, на четвертом — из Шадринска, тольяттинская команда "Жигули" занимает пятое место.

Следующий пятый и заключительный шестой этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду в суперлиге пройдут 10 и 11 февраля в Уфе.