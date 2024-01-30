ВСК: наиболее опасным стихийным бедствием в России стали ураганы, 13,4% происшествий с частными домами зафиксировано в августе

По итогам 2023 года лидерами по числу происшествий с частными домами стали регионы Поволжья — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Самым опасным временем года для владельцев домовладельцев является июль. Самая распространенная причина обращений — затопления и стихийные бедствия.

Согласно статистике ВСК, в 2023 году основной причиной обращений россиян по страхованию частных домов стали затопления — на данный риск пришлось почти 35% происшествий. На втором месте — стихийные бедствия, около 28% страховых случаев, на третьем месте — пожары, 26% ЧП.

Минимум в 49% случаев причиной повреждения строений водой являются аварии инженерных систем. Также ЧП регулярно случаются из-за таяния снега — вода попадает в дом через крышу. Средний размер компенсации в связи с затоплением составляет 72 тыс.

Большего всего обращений в связи со стихийными бедствиями поступило от пострадавших из-за ураганов — 36% происшествий. Еще 15% страховых случаев по данному риску были связаны с наводнениями (из-за паводков, затоплений грунтовыми водами, стихийных ливней). Менее 1% ЧП пришлось на землетрясения. Остальные страховые события были связаны с менее масштабными природными катаклизмами — сильными ливнями и пр. Средний размер компенсации по данному риску составил по итогам года 75 тыс. рублей.

Самый серьезный ущерб домам россиян наносят пожары — средний размер выплат по итогам возгорания составляет 632 тыс. рублей. Не менее 5% подобных страховых случаев связаны с пожарами в нежилых постройках, в том числе банях. Примерно 4% происшествий произошло из-за короткого замыкания, неисправности проводки, взрывов газа, в остальных случаях причина — бытовое ЧП.

Также дома россиян регулярно получают повреждения в результате противоправных действий третьих лиц (5,2%) и конструктивных дефектов здания (3,4%).

Наибольшая часть происшествий с домами россиян была зафиксирована в август 13,4%, июль 12,0%, май 10,8%.

В топ-5 регионов с наибольшим числом происшествий с домами (без учета Москвы и Московской области), вошли: