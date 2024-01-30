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Сбер представил большое обновление своего искусственного интеллекта GigaChat

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Модели GigaChat Pro и GigaChat Lite стали умнее и мощнее по всем основным метрикам для решения задач всех пользователей. Также теперь бизнесу доступна новая модель GigaChat Lite+ с заметно увеличенным контекстом.

Команда разработчиков обновила и расширила обучающие датасеты, что значительно повысило качество ответов моделей в таких областях как экономика, право и медицина. Также модели прошли обучение на базе знаний реальных экспертов, в том числе редакторов и художников, благодаря чему улучшился навык создания изображений с помощью Kandinsky.

Размер контекста GigaChat Lite и GigaChat Pro увеличен в два раза — с 4 тыс. до 8 тыс. токенов. Если раньше в один запрос можно было загрузить объём текста, сопоставимый с 6 страницами A4 (шрифт 14 pt), то теперь максимальный объём запроса вырос до 12 страниц. Увеличение контекста позволяет моделям поддерживать более длинные диалоги с пользователем и получать в одном запросе больший объём полезной информации.

GigaChat Lite подойдёт для решения более тривиальных задач, требующих при этом максимальной скорости работы модели и меньших требований к "железу". Новая модель GigaChat Lite+ по всем метрикам совпадает с GigaChat Lite, но размер её контекста расширен до 32 тыс. токенов. GigaChat Pro лучше следует сложным инструкциям и может выполнять более комплексные задачи.

В GigaChat API появилась возможность формировать векторное представление текстов — эмбеддинги. Эмбеддинги используются для оценки смысловой схожести текстов, повышения точности ответов языковой модели и упрощения решения задач поиска и классификации информации.

"Сегодня искусственный интеллект повсеместно проникает в нашу жизнь и применяется в абсолютно разнообразных сферах — от медицины до финансовой отрасли. Его потенциал практически безграничен, а влияние на привычные процессы становится все более заметным. Учитывая разные категории пользовательских запросов, мы обновили передовые модели GigaChat Pro и GigaChat Lite, а также выпустили для бизнеса модель GigaChat Lite+, которая имеет заметно увеличенный контекст. С каждым новым этапом развития наших генеративных языковых моделей, мы стремимся к тому, чтобы миллионы пользователей получили ещё более совершенный инструмент как для эффективной автоматизации бизнес процессов, так и для повышения собственной производительности", — отметил вице-президент по цифровым поверхностям "Салют" Сбербанка Денис Филиппов.

Модель GigaChat Pro уже доступна всем пользователям через веб-версию, Telegram и "ВКонтакте", причем бесплатно — достаточно просто начать диалог с GigaChat.

Разработчикам и бизнесу все модели доступны через GigaChat API.

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