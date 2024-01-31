Страшное ДТП в Большеглушицком районе: двое погибли, восемь пострадали

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Во вторник, 30 января, в 23:19 в Большеглушицком районе на трассе А-300 столкнулись минивэн Mercedes и Lada Granta. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области