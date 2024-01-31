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ДТП Происшествия

Страшное ДТП в Большеглушицком районе: двое погибли, восемь пострадали

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 30 января, в 23:19 в Большеглушицком районе на трассе А-300 столкнулись минивэн Mercedes и Lada Granta. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, ДТП произошло из-за того, что на 98-м километре трассы 65-летрий водитель минивэна выехал на встречную полосу.

На месте ДТП водители обоих автомобилей погибли, восемь пассажиров минивэна получили телесные повреждения, шесть из них госпитализированы.

Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливаются.

На месте произошедшего работают сотрудники Госавтоинспекции, в том числе, — руководители областного ГИБДД и территориального отдела полиции.

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