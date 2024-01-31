Страшное ДТП в Большеглушицком районе: двое погибли, восемь пострадали

Во вторник, 30 января, в 23:19 в Большеглушицком районе на трассе А-300 столкнулись минивэн Mercedes и Lada Granta. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, ДТП произошло из-за того, что на 98-м километре трассы 65-летрий водитель минивэна выехал на встречную полосу.
На месте ДТП водители обоих автомобилей погибли, восемь пассажиров минивэна получили телесные повреждения, шесть из них госпитализированы.
Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливаются.
На месте произошедшего работают сотрудники Госавтоинспекции, в том числе, — руководители областного ГИБДД и территориального отдела полиции.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!