ХК "Лада" проиграл "Нефтехимику" - 3:4

"Автозаводцы" на выезде уступили нижнекамцам, но заработали одно очко.

Накануне второй подряд встречи с "Нефтехимиком" тренеры "Лады" внесли изменения во все пятерки, оставив на этот раз в запасе Николая Демидова, Алексея Волгина, Сергея Шумакова, Владислава Червоненко и Данилу Моисеева — вместо них на площадке появились Артем Бородкин, Мислав Росандич, Никита Попугаев, Артем Иванюженков и Донат Стальнов, присоединившийся к "автозаводцам" вчера в Нижнекамске.

Команды не стали отсиживаться в обороне, поэтому первая треть поединка получилась достаточно богатой на события. Счет в матче был открыт уже на исходе 6-й минуты — нижнекамцы воспользовались оплошностью гостей на смене, убежали "2 в 1" и Булат Шафигуллин затолкал шайбу в ворота, прервав "сухую" серию Владислава Подъяпольского на отметке почти 145 минут. 1:0. Однако всего через 35 секунд "Лада" восстановила равенство на табло усилиями Андрея Алтыбармакяна, добившего снаряд в цель после коварного наброса Ивана Романова на пятак из угла площадки — 1:1. На этом тольяттинцы не успокоились, усилили давление на "волков" и незадолго до перерыва развили успех. Владислав Семин прорвался к владениям "Нефтехимика" и выдал безупречный пас на Доната Стальнова, который в касание поразил створ. 1:2.

На старте второй двадцатиминутки нижнекамскому коллективу удалось завладеть инициативой, что привело к нескольким опасным моментам у ворот "Лады", но "автозаводцы" здорово отбивались от атак соперника и удерживали минимальный отрыв до тех пор, пока Павел Куликов в середине поединка не схлопотал двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой. Вчетвером тольяттинцы бились отменно, упустив два шикарнейших шанса отличиться — сперва Андрей Алтыбармакян не сумел пробить Филиппа Долганова в ближнем бою, а затем Остап Сафин неудачно сыграл при выходе "1 на 1". И буквально сразу сработала старая добрая истина: не забиваешь ты — забивают тебе. В итоге нижнекамцы все-таки реализовали лишнего благодаря Андрею Белозерову. Лучший бомбардир "Нефтехимика" оказался первым на шайбе после выстрела Никиты Сетдикова и добил ее в сетку — 2:2. Далее подопечные Олега Браташа стали заметно чаще задерживаться в зоне хозяев, однако вернуться в лидеры так и не смогли. При этом стоит отметить, что заключительные минуты игрового отрезка команды провели вообще без каких-либо остановок.

В начале третьего периода "Нефтехимик" и "Лада" действовали максимально неспешно и осторожно, но удаление Владислава Семина вновь раскачало матч. Нижнекамцы при игре "5 на 4" недолго подержали шайбу, а потом Андрей Белозеров бросил в сторону створа и на подставлении результативно сыграл Александр Дергачев. 3:2. В дальнейшем "автозаводцам" пришлось еще прилично попотеть в защите и, как оказалось, все было не зря — на 55-й минуте один из нечастых тольяттинских выпадов привел к голу. Евгений Грошев подстроился под наброс Доната Стальнова от синей линии и перевел снаряд в ворота "волков". 3:3. Так встреча ушла в овертайм.

В дополнительном отрезке "Лада" сразу упустила великолепную возможность выиграть матч — в ходе одной атаки Трой Джозефс и Скотт Космачук поочередно не справились с Долгановым. "Нефтехимик" же был более успешен и победу нижнекамцам принес сольный прорыв Никиты Хлыстова вдоль дальнего борта, который увенчался точным броском после смещения в центр. Итог — "автозаводцы" терпят поражение в овертайме со счетом 3:4.

Выездную серию "Лада" завершит 1 февраля в Уфе, где встретится с "Салаватом Юлаевым".