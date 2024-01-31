Полиция в Самарской области лишила гражданства четырех преступников

В Самарской области сотрудники полиции провели процедуру прекращения гражданства Российской Федерации в отношении четырех уроженцев ближнего зарубежья, совершивших тяжкие преступления. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Мужчины, приобретшие российское гражданство в 2014 и 2013 г., были осуждены судами Октябрьска и Самары к длительным срокам лишения свободы за незаконный сбыт наркотических веществ, совершенный в крупном размере. А получивший гражданство в 2022 г. 27-летний уроженец ближнего зарубежья, осужден Железнодорожным судом областного центра за хранение наркотиков.
"После вступления в силу обвинительных приговоров ГУ МВД России по Самарской области реализовало нормы Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" № 138-ФЗ по прекращению гражданства лиц, совершивших тяжкие преступления", - сообщили в ведомстве.
Осужденным вручены уведомления о прекращении гражданства и разъяснены дальнейшие действия по прохождению необходимых процедур.
Последние комментарии
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..