Парень пострадал в ДТП "молодых водителей" на перекрестке в Самаре

Во вторник, 30 января, в Самаре 20-летний водитель ВАЗ-2105 в 19:10 на перекрестке улиц Пензенской и Владимирской столкнулся с Volkswagen Polo, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир автомобиля ВАЗ-2105. За релем иномарки находилась 21-летняя женщина.
Полицейские устанавливаются все обстоятельства случившегося ДТП,
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!