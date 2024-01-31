Парень пострадал в ДТП "молодых водителей" на перекрестке в Самаре

Во вторник, 30 января, в Самаре 20-летний водитель ВАЗ-2105 в 19:10 на перекрестке улиц Пензенской и Владимирской столкнулся с Volkswagen Polo, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир автомобиля ВАЗ-2105. За релем иномарки находилась 21-летняя женщина.

Полицейские устанавливаются все обстоятельства случившегося ДТП,