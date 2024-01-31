В Самаре легковушка врезалась в пешеходное ограждение на ул. Ново-Садовой

В среду, 31 января, в Самаре произошло ДТП с участием 19-летней автомобилистки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 8:30 она ехала на Volkswagen Polo по ул. Ново-Садовой со стороны ул. Осипенко в направлении ул. Челюскинцев. Девушка не справилась с управлением и врезалась в пешеходное ограждение.
В пресс-службе главка уточняют, что сообщений из больниц о пострадавших в этой аварии в полицию не поступало.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские напоминают, что за повреждение дорожного знака, ограждения или другого объекта дорожной инфраструктуры предусмотрена ответственность по ст. 12.33 КоАП.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!