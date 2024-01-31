В Самаре легковушка врезалась в пешеходное ограждение на ул. Ново-Садовой

В среду, 31 января, в Самаре произошло ДТП с участием 19-летней автомобилистки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 8:30 она ехала на Volkswagen Polo по ул. Ново-Садовой со стороны ул. Осипенко в направлении ул. Челюскинцев. Девушка не справилась с управлением и врезалась в пешеходное ограждение.

В пресс-службе главка уточняют, что сообщений из больниц о пострадавших в этой аварии в полицию не поступало.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские напоминают, что за повреждение дорожного знака, ограждения или другого объекта дорожной инфраструктуры предусмотрена ответственность по ст. 12.33 КоАП.